Czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia może liczyć na wsparcie Karola Nawrockiego w staraniach o stanowisko w ONZ? Dlaczego prezydent Nawrocki podpisał ustawę o Ukraińcach w Polsce? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszamy!

Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP / Mikołaj Poruszek / RMF24

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w sobotę zapowiedział, że nie będę ubiegać się w styczniowych wyborach o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Lider Polski 2050 złożył aplikację w publicznym naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Jego plan zakłada zgodę rządu i prezydenta. Czy marszałek Sejmu może liczyć na wsparcie Karola Nawrockiego?

Prezydenckiego ministra zapytamy także, dlaczego Karol Nawrocki - pomimo zastrzeżeń - podpisał ustawę o Ukraińcach w Polsce? W rozmowie nie zabraknie pytań o sprawy bezpieczeństwa oraz niedawny szczyt ONZ w Nowym Jorku.

Wojciech Kolarski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video