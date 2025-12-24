W przeddzień Wigilii w Witoszowie Dolnym doszło do dramatycznych wydarzeń. 65-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem zadanych przez byłą żonę - informuje TVN24.pl. Policja zatrzymała trzy osoby.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło 23 grudnia wieczorem w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica (woj. dolnośląskie).

65-letni mężczyzna zmarł w wyniku ran kłutych zadanych nożem.

Policja zatrzymała byłą żonę ofiary oraz dwie inne osoby.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa.

We wtorek 23 grudnia około godziny 21:30 w jednym z mieszkań w Witoszowie Dolnym doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, pomiędzy dwiema osobami wywiązała się sprzeczka i w ruch poszedł nóż.

Trzy osoby zatrzymane

Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb, życia 65-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarze stwierdzili zgon na miejscu. Jak ustaliła prokuratura, ofiara miała rany kłute.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby. Według dotychczasowych ustaleń to najprawdopodobniej była żona zadała mężczyźnie śmiertelne ciosy. W mieszkaniu przebywały także dwie inne osoby, które również zostały zatrzymane do wyjaśnienia ich udziału w zdarzeniu.

Śledztwo w toku

Na miejscu tragedii przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora. Śledczy prowadzą czynności w kierunku zabójstwa. Na ten moment żadna z zatrzymanych osób nie usłyszała jeszcze zarzutów. Trwają przesłuchania oraz ustalanie dokładnego przebiegu i motywów tragicznego zajścia.