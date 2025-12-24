W wigilijny wieczór tysiące użytkowników na całym świecie napotkało poważne problemy z dostępem do platformy Steam. Awaria dotknęła nie tylko Polskę, ale także wiele innych krajów, uniemożliwiając korzystanie z gier.

/ Shutterstock

Wieczorem 24 grudnia doszło do globalnej awarii platformy Steam.

Problemy zgłaszali użytkownicy z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i innych krajów.

Firma Valve nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie awarii.

W Wigilię 24 grudnia użytkownicy platformy Steam na całym świecie napotkali poważne trudności z dostępem do swoich kont oraz uruchamianiem gier - informuje serwis engadget.com. Problemy rozpoczęły się po godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zgłoszenia o niedziałającej platformie napływają z różnych zakątków świata, w tym z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Wielu graczy nie może zalogować się do swoich kont, uruchomić ulubionych tytułów ani dołączyć do rozgrywek online. W mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy i zgłoszeń dotyczących niedostępności usług.

Firma Valve, właściciel platformy Steam, nie opublikowała do tej pory oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczyny awarii ani nie podała przewidywanego czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu.