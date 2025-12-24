Belgia oficjalnie przystąpiła do postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, dotyczącego oskarżeń o ludobójstwo wobec Izraela podczas operacji wojskowej w Strefie Gazy. To kolejny kraj, który zdecydował się zabrać głos w tej głośnej sprawie, zainicjowanej przez Republikę Południowej Afryki.

Bassam Omar Shaheen stracił nogę w trakcie izraelskiego ataku 3 listopada 2023 roku / BASHAR TALEB/AFP/East News / East News

We wtorek rząd Belgii złożył w MTS tzw. deklarację interwencji. Działanie to opiera się na artykule 63 Statutu Trybunału, który pozwala państwom będącym stronami danej konwencji na przedstawienie własnej interpretacji jej przepisów, jeśli są one przedmiotem sporu. Belgia, jako sygnatariusz Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, zdecydowała się skorzystać z tego prawa.

Jak wynika z komunikatu MTS, Belgia koncentruje się na interpretacji artykułów I-VI konwencji, zwłaszcza na definicji ludobójstwa oraz kwestii zamiaru popełnienia tego przestępstwa. To właśnie intencja jest kluczowa dla prawnej kwalifikacji czynu jako ludobójstwa.

Deklaracja interwencji nie czyni Belgii stroną sporu między RPA a Izraelem. Jej celem jest przedstawienie własnego stanowiska prawnego w zakresie interpretacji zapisów konwencji. Jeśli Trybunał uwzględni tę interpretację w swoim orzeczeniu, będzie ona wiążąca również dla Belgii.

RPA oskarża Izrael

W 2023 roku RPA oskarżyła Izrael o popełnianie ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy podczas operacji militarnej przeciwko Hamasowi. Izrael odpiera te zarzuty, twierdząc, że działania są aktem samoobrony, a oskarżenia określa jako rażące zniekształcenie faktów.

W styczniu 2024 roku MTS nakazał Izraelowi wdrożenie środków tymczasowych, mających zapobiec możliwym aktom ludobójstwa oraz zapewnić dostęp pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Na ostateczny wyrok w tej sprawie świat może jednak czekać jeszcze kilka lat.

Do postępowania przed MTS dołączyły już wcześniej Hiszpania, Irlandia, Brazylia, Kolumbia, Meksyk i Turcja. Belgia jest kolejnym krajem, który zdecydował się zabrać głos w tej precedensowej sprawie.