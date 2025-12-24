W północnej Finlandii rośnie liczba ataków wilków na renifery, co zagraża tradycyjnemu pasterstwu i turystyce. Hodowcy i naukowcy wskazują, że przyczyną może być wojna w Ukrainie i zmiany po rosyjskiej stronie granicy.

Fińskie renifery zagrożone przez wilki z Rosji. Czy to efekt wojny w Ukrainie? / Kaisa Siren via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East / East News

Fińscy hodowcy reniferów alarmują, że w ostatnich miesiącach niemal codziennie znajdują martwe zwierzęta, zabite przez wilki.

"To najgorszy rok w historii tego regionu" - mówi dla CNN Juha Kujala, będący pasterzem z Kuusamo z piątego pokolenia. Straty są szczególnie bolesne, gdy giną samice, które rodzą tylko jedno młode rocznie. Według fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, strata dorosłej samicy to koszt ponad 1,5 tys. euro.

Dane Instytutu Zasobów Naturalnych Finlandii pokazują, że populacja wilków wzrosła z 295 wiosną 2024 roku do około 430 obecnie - to najwyższy poziom od dekad.

W 2025 roku wilki zabiły już blisko 2 tysiące reniferów, o 70 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najpopularniejsza teoria wśród fińskich naukowców i pasterzy wskazuje na Rosję. Z powodu wojny w Ukrainie i mobilizacji mężczyzn do armii, w rosyjskich regionach przygranicznych brakuje myśliwych, którzy dotąd kontrolowali populację drapieżników. Efektem jest wzrost liczby wilków, niedźwiedzi i rysiów, które przekraczają granicę z Finlandią.

"Teraz polują na ludzi na Ukrainie, nie ma już nikogo, kto by polował na wilki" - mówi hodowca w rozmowie z amerykańską stacją.

Fińscy naukowcy analizujący próbki DNA wilków zauważyli, że coraz więcej osobników ma markery genetyczne niespotykane wcześniej w Finlandii. To dowód, że zwierzęta przybywają z Rosji.

"Głównym dowodem jest to, że polowania na wilki po stronie rosyjskiej maleją. Były bardzo, bardzo intensywne przed wojną na Ukrainie. I wypłacano też wysokie nagrody za każdego wilka" - twierdzi Katja Holmala, naukowiec zajmująca się badaniem wilków.

Próby rozwiązania problemu i kontrowersje

Wilki w Finlandii są gatunkiem krytycznie zagrożonym, ale rząd wprowadza przepisy umożliwiające ich odstrzał w rejonach hodowli reniferów. Decyzja budzi sprzeciw ekologów, jednak pasterze podkreślają, że bez kontroli populacji wilków tradycyjne pasterstwo może zniknąć.

Juha Kujala apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie, licząc, że to pomoże przywrócić równowagę w przyrodzie. "Mam nadzieję, że pan (Donald) Trump zrobi wszystko, by zakończyć tę wojnę. Proszę zrobić więcej niż do tej pory" - powiedział stacji CNN.