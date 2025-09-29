Wołodymyr Zełenski z propozycją dla Polski i innych partnerów. "Ukraina chciałaby zbudować wspólną tarczę obrony powietrznej w celu ochrony przed zagrożeniami ze strony Rosji" - zadeklarował prezydent Ukrainy podczas przemówienia online w ramach Warsaw Security Forum.

Przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego transmitowane na Warsaw Security Forum / Leszek Szymański / PAP

Zełenski o budowie niezawodnej tarczy

Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza - powiedział Zełenski.

To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi - argumentował Zełenski.

Zapytany o politykę prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski zauważył, że podejście Waszyngtonu do Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie. Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump) wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę - podkreślił ukraiński przywódca.

Sybiha: Rosji nic się nie uda

W poniedziałek w Belwederze spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji: Radosław Sikorski, Johann Wadephul i Jean-Noel Barrot. Dołączył do nich także szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

Ukraiński minister podkreślił, że "dzisiaj Rosja stara się przejść do nowego etapu eskalacyjnego i otwartej wojny hybrydowej przeciw całej wspólnocie transatlantyckiej". Zwrócił uwagę, że Rosja "bezprecedensowo i świadomie narusza przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej i NATO".

Dodał, że Władimir Putin chce siać strach i rozdzielić zachodnich sojuszników. Chciałbym podkreślić, że Rosji nic się nie uda, nawet pomimo tych kolejnych prowokacji, z którymi musimy się liczyć - zaznaczył Sybiha.

Jak podkreślił, rozmowy w Belwederze dotyczą przede wszystkim omówienia wspólnych kroków w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i ustanowienia trwałego pokoju. Integracja ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej w jednolity system europejski powinna być jednym z pierwszych i takich decydujących kroków w tym kierunku - ocenił Sybiha.

"Ukraina już nie jest żadną strefą buforową"

Minister podkreślił, że pomimo rosyjskich ataków, Ukraina broni się, a na niektórych kierunkach nawet kontratakuje.

Dzisiaj Ukraina udowodniła, że jest w stanie wykonywać zobowiązania wynikające z 5 artykułu NATO w praktyce. Ukraina już nie jest żadną strefą buforową i to ma być podstawowym czynnikiem tworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy jednym z kluczowych kontrybutorów, dostawców bezpieczeństwa na kontynencie. Już teraz jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem tego oporu i powstrzymywania Rosjan - zapowiedział ukraiński minister.

Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z udziałem m.in. premiera Polski Donalda Tuska. To coroczne międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie, które gromadzi polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.