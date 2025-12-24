Brytyjska policja poinformowała, że Russell Brand, znany komik i aktor, usłyszał kolejne dwa zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych. Nowe oskarżenia dotyczą dwóch kobiet i dołączają do wcześniejszych spraw, które sięgają ponad dwóch dekad wstecz.

Russell Brand z nowymi zarzutami o przestępstwa seksualne. Brytyjski komik stanie przed sądem / Yui Mok/Press Association/East News / East News

We wtorek brytyjska policja przekazała, że Russell Brand został oskarżony o gwałt oraz napaść na tle seksualnym na dwie kobiety. Zarzuty zostały zatwierdzone przez prokuraturę (Crown Prosecution Service). To kolejne oskarżenia wobec Branda - w kwietniu 2025 roku usłyszał już pięć innych zarzutów dotyczących czterech kobiet: dwa o gwałt, jeden o nieprzyzwoitą napaść oraz dwa o napaść na tle seksualnym.

Russell Brand, obecnie 50-letni, ma stawić się w sądzie w Westminsterze 20 stycznia 2026 roku w związku z nowymi zarzutami - podaje CNN. Proces dotyczący wcześniejszych oskarżeń ma rozpocząć się 16 czerwca 2026 roku w Southwark Crown Court w Londynie.

Odpowiedź Branda i tło sprawy

Brand nie przyznał się do winy w sprawie pierwotnych zarzutów, które usłyszał w maju 2025 roku. Wcześniej publicznie zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek dopuścił się seksu bez zgody drugiej osoby. Po ujawnieniu pierwszych oskarżeń przyznał, że w młodości był "głupcem i seksoholikiem", ale stanowczo zaprzeczył, by był gwałcicielem.

Śledztwo rozpoczęło się we wrześniu 2023 roku po emisji reportażu w programie "Dispatches" stacji Channel 4 oraz publikacji w "The Sunday Times".

Obecnie Brand oczekuje na proces w związku z wcześniejszymi zarzutami, a nowe sprawy zostaną rozpatrzone przez sąd w styczniu. Komik był niegdyś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego show-biznesu, a także byłym mężem amerykańskiej piosenkarki Katy Perry.