Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wywiad odnotował zacieśnienie współpracy między Rosją a chińskimi podmiotami, które mają dostarczać dane wywiadowcze wykorzystywane do ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Według ukraińskich służb istnieje korelacja między aktywnością chińskich satelitów a rosyjskimi uderzeniami na kluczową infrastrukturę.
- Ukraiński wywiad zauważył wzrost współpracy Rosji z chińskimi podmiotami.
- Chińskie satelity mają dostarczać Rosji dane wywiadowcze dotyczące Ukrainy.
- Ukraina zamierza poruszyć tę sprawę w rozmowach z międzynarodowymi partnerami.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na raport szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Olega Iwaszczenki, poinformował, że służby wywiadowcze obserwują wzrost powiązań między Rosją a chińskimi podmiotami - wskazuje serwis pravda.com.ua. Według ukraińskich informacji współpraca ta obejmuje przekazywanie danych z operujących w przestrzeni kosmicznej chińskich satelitów, które mogą być wykorzystywane do planowania ataków na Ukrainę.
Zełenski podkreślił, że istnieje korelacja między obrazowaniem terytorium Ukrainy przez chińskie satelity a późniejszymi rosyjskimi atakami na kluczowe obiekty energetyczne. Według prezydenta takie działania umożliwiają Rosji przedłużanie konfliktu oraz osłabiają wiarygodność Pekinu w kontaktach dyplomatycznych.
Władze w Kijowie zapowiadają, że będą informować swoich partnerów o zaistniałej sytuacji i podejmować działania dyplomatyczne.
Zełenski wyraził też wdzięczność wszystkim państwom, które wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją i podkreślił znaczenie międzynarodowej solidarności.