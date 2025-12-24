Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wywiad odnotował zacieśnienie współpracy między Rosją a chińskimi podmiotami, które mają dostarczać dane wywiadowcze wykorzystywane do ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Według ukraińskich służb istnieje korelacja między aktywnością chińskich satelitów a rosyjskimi uderzeniami na kluczową infrastrukturę.

Ukraiński wywiad zauważył wzrost współpracy Rosji z chińskimi podmiotami.

Chińskie satelity mają dostarczać Rosji dane wywiadowcze dotyczące Ukrainy.

Ukraina zamierza poruszyć tę sprawę w rozmowach z międzynarodowymi partnerami.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na raport szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Olega Iwaszczenki, poinformował, że służby wywiadowcze obserwują wzrost powiązań między Rosją a chińskimi podmiotami - wskazuje serwis pravda.com.ua. Według ukraińskich informacji współpraca ta obejmuje przekazywanie danych z operujących w przestrzeni kosmicznej chińskich satelitów, które mogą być wykorzystywane do planowania ataków na Ukrainę.

Chińskie satelity a rosyjskie ataki

Zełenski podkreślił, że istnieje korelacja między obrazowaniem terytorium Ukrainy przez chińskie satelity a późniejszymi rosyjskimi atakami na kluczowe obiekty energetyczne. Według prezydenta takie działania umożliwiają Rosji przedłużanie konfliktu oraz osłabiają wiarygodność Pekinu w kontaktach dyplomatycznych.

Władze w Kijowie zapowiadają, że będą informować swoich partnerów o zaistniałej sytuacji i podejmować działania dyplomatyczne.

Zełenski wyraził też wdzięczność wszystkim państwom, które wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją i podkreślił znaczenie międzynarodowej solidarności.