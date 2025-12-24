W Warszawie doszło do dwóch awarii wodociągów. Problemy z dostępem do bieżącej wody dotknęły zarówno mieszkańców Śródmieścia, jak i Ursynowa. Służby wodociągowe zapewniają, że pracują nad szybkim usunięciem usterek, a woda ma wrócić do mieszkańców najpóźniej do godziny 23:00.

Wigilijny wieczór bez wody dla części warszawiaków.

Problemy dotyczą Śródmieścia (ulice Hoża, Poznańska, Wilcza) oraz Ursynowa (okolice ul. Rosoła).

Służby pracują nad usunięciem awarii.

Przewidywany czas przywrócenia dostaw wody: do godziny 23:00.

Pierwsza z awarii dotknęła serce stolicy - Śródmieście. Bez wody pozostało część mieszkańców rejonu ulic Hożej, Poznańskiej i Wilczej. Druga awaria wystąpiła na południu Warszawy, na Ursynowie, w okolicach ulicy Rosoła. Również tutaj część mieszkańców jednego z osiedli została pozbawiona dostępu do wody. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa ze względu na świąteczny czas i wzmożone potrzeby domowników.

Zapewnienia służb

Warszawskie wodociągi poinformowały, że ekipy techniczne natychmiast przystąpiły do usuwania awarii. Prace naprawcze trwają nieprzerwanie, a mieszkańcy mogą spodziewać się przywrócenia dostaw wody najpóźniej do godziny 23:00. Służby apelują o cierpliwość i przepraszają za utrudnienia.