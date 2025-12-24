Wigilijny wieczór w Pruszkowie zamienił się w dramat - trzyletnie dziecko doznało poważnych poparzeń podczas rodzinnej kolacji - poinformował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a maluch został przetransportowany do szpitala.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło podczas kolacji wigilijnej w Pruszkowie.

Trzyletnie dziecko zostało poparzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W środowy wieczór, podczas tradycyjnej kolacji wigilijnej w jednym z domów w Pruszkowie, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Trzyletnie dziecko zostało poważnie poparzone. Według wstępnych ustaleń służb ratunkowych, wszystko wskazuje na przypadkowe zdarzenie.

Szybka reakcja służb ratunkowych

Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratowników medycznych. Dziecko zostało szybko przetransportowane karetką do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

Służby prowadzą obecnie czynności wyjaśniające, by ustalić dokładny przebieg i przyczyny wypadku. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób doszło do poparzenia.