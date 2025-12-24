Tragiczny wypadek w Zielęcicach (Opolskie). W okolicy skrzyżowania dróg krajowych nr 39 i 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęło 6 osób.

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin - Brzeg. 

To skrzyżowanie dróg krajowych nr 39 i 94. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. 

Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się. 

W wyniku wypadku zginęło 6 osób. Policjanci ustalają kim były ofiary.

Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszyskie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku - poinformowała Agnieszka Żyłka z opolskiej policji. 

Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 byl przez kilka godzin zablokowany. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. 

Po godz. 9.00 poinformowano, że w miejscu zdarzenia nadal zablokowana jest droga krajowa nr 39, natomiast DK94 jest już przejezdna.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na miejscu pracują służby i prokurator. 


