17-letni Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto - poinformowała w środę Jagiellonia Białystok, dotychczasowy klub młodego zawodnika. Transfer potwierdziło także Porto, ujawniając klauzulę odstępnego.

Oskar Pietuszewski / Piotr Matusewicz / East News

17-letni Oskar Pietuszewski opuszcza Jagiellonię Białystok i zostaje piłkarzem FC Porto.

Transfer Polaka to najwyższa transakcja wychodząca w historii Jagiellonii.

Pietuszewski przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z portugalskim klubem.

W FC Porto grają już inni polscy obrońcy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"Jagiellonia Białystok z dumą informuje o sfinalizowaniu rozmów dotyczących transferu definitywnego Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. Nasz wychowanek, po przejściu testów medycznych, podpisał kontrakt ze słynnymi Smokami. Tym samym klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii, otwierając kolejny rozdział w strategii promowania talentów" - przekazano w komunikacie.

Także władze FC Porto potwierdziły pozyskanie z Jagiellonii polskiego pomocnika, który podpisał ze "Smokami" kontrakt do 2029 roku. Klauzulę odstępnego w przypadku kolejnego transferu polskiego pomocnika kierownictwo portugalskiego klubu określiło na 60 mln euro.

Negocjacje w sprawie transferu Pietuszewskiego trwały od kilka tygodni. Jagiellonia i FC Porto, jak wynika z medialnych informacji, uzgodniły łączny koszt przejścia młodego pomocnika na 10 mln euro. Takiej wartości od początku rozmów oczekiwać mieli za piłkarza działacze polskiego klubu.

W krótkim komunikacie opublikowanym w sieci X władze portugalskiego klubu, witając młodego piłkarza, umieściły film, w którym Pietuszewski z koszulką FC Porto deklaruje, że jest szczęśliwy, iż został zawodnikiem tego zespołu. Od lata 2025 występują w nim obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior.