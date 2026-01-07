17-letni Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto - poinformowała w środę Jagiellonia Białystok, dotychczasowy klub młodego zawodnika. Transfer potwierdziło także Porto, ujawniając klauzulę odstępnego.

  • 17-letni Oskar Pietuszewski opuszcza Jagiellonię Białystok i zostaje piłkarzem FC Porto.
  • Transfer Polaka to najwyższa transakcja wychodząca w historii Jagiellonii.
  • Pietuszewski przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z portugalskim klubem.
  • W FC Porto grają już inni polscy obrońcy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
"Jagiellonia Białystok z dumą informuje o sfinalizowaniu rozmów dotyczących transferu definitywnego Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. Nasz wychowanek, po przejściu testów medycznych, podpisał kontrakt ze słynnymi Smokami. Tym samym klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii, otwierając kolejny rozdział w strategii promowania talentów" - przekazano w komunikacie.

Także władze FC Porto potwierdziły pozyskanie z Jagiellonii polskiego pomocnika, który podpisał ze "Smokami" kontrakt do 2029 roku. Klauzulę odstępnego w przypadku kolejnego transferu polskiego pomocnika kierownictwo portugalskiego klubu określiło na 60 mln euro.

Negocjacje w sprawie transferu Pietuszewskiego trwały od kilka tygodni. Jagiellonia i FC Porto, jak wynika z medialnych informacji, uzgodniły łączny koszt przejścia młodego pomocnika na 10 mln euro. Takiej wartości od początku rozmów oczekiwać mieli za piłkarza działacze polskiego klubu.

W krótkim komunikacie opublikowanym w sieci X władze portugalskiego klubu, witając młodego piłkarza, umieściły film, w którym Pietuszewski z koszulką FC Porto deklaruje, że jest szczęśliwy, iż został zawodnikiem tego zespołu. Od lata 2025 występują w nim obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Jagiellonia przypomniała, że Pietuszewski związany był z nią od 2014 roku, przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w klubowej akademii i tą drogą znalazł się w kadrze pierwszego zespołu. Zadebiutował w nim w ubiegłym sezonie.

Jak podkreślił klub, droga, którą przeszedł Pietuszewski - od akademii do debiutu w pierwszym zespole, gry w piłkarskiej ekstraklasie i europejskich pucharach - jest "modelowym przykładem funkcjonowania" Jagiellonii.

"To dowód na to, że w Białymstoku potrafimy nie tylko dostrzec talent, ale także cierpliwie go oszlifować i przygotować do rywalizacji na europejskim poziomie" - dodano w klubowych mediach.

Wskazano też, że rekordowa w wymiarze finansowym umowa pozwoli na dalszą stabilizację i inwestycje w kolejne pokolenia młodych piłkarzy Jagiellonii.

"Jesteśmy dumni, że udało nam się doprowadzić do przenosin Oskara do tak wielkiego klubu, jakim jest FC Porto. Podejmując tę decyzję kierowaliśmy się głównie szacunkiem wobec obranej ścieżki rozwoju Oskara oraz woli jego i jego najbliższego otoczenia. Najważniejsze było doprowadzenie do sytuacji, w której każda ze stron będzie w pełni usatysfakcjonowana i mam poczucie, że to nam się udało" - zaznaczył dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski, cytowany w komunikacie.

FC Porto pewnie przewodzi w portugalskiej lidze. "Smoki" z dorobkiem 49 punktów o siedem wyprzedzają ekipę lizbońskiego Sportingu, a o 10 stołeczną Benfikę.