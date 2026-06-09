"Wydajemy na leki darmowe 9 miliardów złotych. Dodajemy terapie onkologiczne i terapie rzadkie. Na nowej liście leków refundowanych znajdzie się preparat na endometrium, na raka prostaty również" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia, Katarzyna Kacperczyk. Dodała, że resort zdrowia planuje ogłosić politykę lekową państwa na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, który odbędzie się we wrześniu. "Kończymy ten dokument, ma być gotowy w lipcu" – stwierdziła.

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Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ogłosiła, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad dokumentem, który będzie określał politykę lekową państwa. Zapowiedziała, że szczegóły zostaną ogłoszone we wrześniu 2026 roku na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Kończymy ten dokument, ma być gotowy w lipcu - oznajmiła.

Była też pytana o listę leków refundowanych, na której według medialnych doniesień mają się znaleźć nowe leki. Tę listę publikujemy co trzy miesiące i aktualizujemy. W najbliższy czwartek zaprezentujemy projekt obwieszczenia refundacyjnego. To obwieszczenie to jest taki dokument ministra zdrowia, który zawiera listę wszystkich terapii, ale przede wszystkim też wskazujemy, które terapie do listy refundacyjnej zostały dodane - stwierdziła.

Wydajemy na leki darmowe 9 miliardów złotych. Dodajemy terapie onkologiczne i terapie rzadkie. Na nowej liście leków refundowanych znajdzie się preparat na endometrium, ale na raka prostaty również - dodała.

Podkreśliła, że "dodajemy przede wszystkim terapie onkologiczne, ale też terapie na choroby rzadkie". Wiemy, że onkologia to jest ten obszar, gdzie rzeczywiście mamy i największą śmiertelność, i też największe wyzwania i też największe oczekiwania i potrzeby pacjentów. Przez ostatnie lata są takie obszary nowotworowe, gdzie rzeczywiście pacjenci byli coraz lepiej zabezpieczeni, np. jeżeli chodzi o leczenie nowotworów piersi. Tu mamy praktycznie wszystkie terapie, które są dostępne w ogóle na rynku, ale wiemy dobrze, że w ostatnich latach bardzo dużym wyzwaniem jest dla nas nowotwór płuc. I to obwieszczenie - zresztą podobnie jak poprzednie - też wprowadza nowe, innowacyjne terapie na nowotwory - wskazała.