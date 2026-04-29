"Dynamika sejmowa jest taka, że wszystko się może wydarzyć, ale myślę, że minister Hennig-Kloska się obroni. Deklaracje są jasne. Chyba tylko jeden poseł zagłosuje przeciw" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, odnosząc się do głosowania nad wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu i środowiska. Podkreślił, że rozmowa na klubie parlamentarnym Polski 2050, do której doszło we wtorek, była merytoryczna. "Obyło się bez awantur" – zapewnił.

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM m.in. do kwestii jego politycznej przyszłości.

Dorożała odpowiada na krytykę: Czuje się mocnym ogniwem

Medialne doniesienia wskazują na to, że może on stracić stanowisko w resorcie.

Umówiłem się na konkretne rzeczy, które mamy tutaj dowieźć. Stoję przy swoim. Jeśli będę miał ponieść konsekwencje tego, że realizuję to, na co się umówiliśmy, to te konsekwencje poniosę - stwierdził, podkreślając także, że wbrew temu co mówią politycy PSL "nie czuję się słabym ogniwem".

Czuję się bardzo mocnym ogniwem, bo dwa i pół roku dostaję z każdej strony. Od lutego 2024 r. trwa festiwal odwoływania mnie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jakoś funkcjonuję i dużo dobrych rzeczy zrobiliśmy w tym czasie - dodał.

"To było dobre spotkanie"

Na pytanie prowadzącego Piotra Salaka o to, czy na wtorkowym spotkaniu na klubie parlamentarnym Polski 2050 był mocno krytykowany, stanowczo zaprzeczył. Zupełnie nie. Nie uczestniczyłem w podejmowaniu decyzji o tym klubie. To było dobre spotkanie, bez jakiejś negatywnej atmosfery. Bez awantur. Mam tam (w Polsce 2050) dużo ludzi, których lubię, szanuję i uważam, że ta polityka trochę niestety nas wszystkich zmienia. Trzeba przy tym nie zwariować - wskazał.

Dorożała: Minister Hennig-Kloska obroni się

Ale w czwartek na antenie radia RMF FM Mikołaj Dorożała komentował nie tylko swoją polityczną przyszłość, lecz także szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. W czwartek odbędzie się w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności dla byłej polityk Polski 2050, obecnie w klubie parlamentarnym Centrum.

Dynamika sejmowa jest taka, że wszystko się może wydarzyć, ale myślę, że minister Hennig-Kloska się obroni. Deklaracje są jasne. Chyba tylko jeden poseł albo pójdzie do toalety, albo zagłosuje przeciw - powiedział, sugerując, że deklaracja, jaką publicznie złożył poseł Bartosz Romowicz o zagłosowaniu za odwołaniem Hennig-Kloski nie wiele da, i szefowa MKiŚ zachowała piastowane stanowisko.

Prowadzący zasugerował, że Mikołaj Dorożała naraził się niemal wszystkim siłom politycznym w Polsce. Jak to mówi stare niemieckie porzekadło politische macht, czyli ta sprawczość polityczna jest bardzo ważna w polityce. Umówmy się, to politycy PSL-u głównie mnie atakują. Powiem tak: oni jako Trzecia Droga (nieistniejący już sojusz polityczny PSL z Polską 2050 - red.) podpisali się pod większością tych postulatów, o których dzisiaj mówimy, które ja realizuję, jak chociażby wyłączenie 20 proc. lasów z wycinki i tworzenie nowych rezerwatów, parków narodowych. My te rzeczy realizujemy - odpowiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Wiceszef MKiŚ: Zakładam scenariusz, w którym będę musiał odejść z resortu

Jednocześnie komentując swoją polityczną przyszłość stwierdził, że bierzę pod uwagę i taki scenariusz, w którym będzie musiał odejść z resortu.

Wyobrażam sobie taki scenariusz, bo to jest polityka. Biję się o rzeczy, o które mamy się bić i pod którymi się popisaliśmy. Ale też idę na kompromisy w tych sprawach, gdzie te kompromisy są potrzebne, bo rozumiem, że polityka wymaga kompromisu - stwierdził.

Za przykład pójścia na pewne ustępstwa podał kwestię zakazu spalania pełnowartościowego drewna. Uwzględniliśmy postulaty branży pelletowej. Takim kompromisem była kwestia ochrony gatunków ptaków. Mieliśmy zdjąć z listy łowieckiej siedem gatunków, zdjęliśmy pięć. Na takie kompromisy idę. Jestem człowiekiem rozsądku - tłumaczył.