Łukasz Mejza przestał być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informację tę przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Jednocześnie zaznaczył, iż Mejza "członkiem partii nigdy nie był". Powodami wykluczenia Mejzy mają być liczne wykroczenia drogowe oraz medialne doniesienia na temat jego możliwego udziału w walkach na gali freak fightów.
"Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" - przekazał Rafał Bochenek we wpisie na X.