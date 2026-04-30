Atak terrorystyczny w Londynie

Policja zakwalifikowała środowy atak nożownika na dwóch Żydów w dzielnicy Golders Green w Londynie jako "atak terrorystyczny". Ranni mężczyźni - 34-letni Shilome Rand i 76-letni Moshe Shine - trafili do szpitala. Ich stan określany jest jako stabilny.

Policja zakwalifikowała atak nożownika w Londynie jako "terrorystyczny" / Tolga Akmen / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W środę w londyńskiej dzielnicy Golders Green doszło do ataku wymierzonego w społeczność żydowską . Jak poinformowała policja, sprawca - 45-letni obywatel Wielkiej Brytanii urodzony w Somalii - został obezwładniony przy użyciu paralizatora i zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Mężczyzna pozostaje w areszcie.

Według policji napastnik próbował również zaatakować funkcjonariuszy, jednak nikt z nich nie odniósł obrażeń. W trakcie interwencji mężczyzna miał zachowywać się agresywnie i stwarzać bezpośrednie zagrożenie. Policjanci wielokrotnie wzywali go do położenia się na ziemi i odrzucenia noża, zanim użyli paralizatora.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające moment zatrzymania. Widać na nich, jak funkcjonariusze obezwładniają podejrzanego, który trzyma ostry przedmiot. Policja opublikowała również zapis z kamer nasobnych, dokumentujący przebieg zdarzenia.