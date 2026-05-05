Jak technologie zmieniają rynek pracy i wymagania wobec pracowników? Czy szkoła nadąża za cyfrową rewolucją, a może to uczniowie muszą wyprzedzać system? Tomasz Terlikowski porozmawia o tym z gośćmi kolejnej Debaty w Radiu RMF24 i Faktach RMF FM. Zapraszamy w środę o godz. 10:00 do RMF FM, Radia RMF24 oraz kanału YouTube RMF24!

W świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, wybór ścieżki edukacyjnej staje się nie lada wyzwaniem. Czy tradycyjne kierunki wciąż gwarantują stabilność? A może to nowe technologie wyznaczają dziś kierunek kariery?

Goście debaty w RMF FM oraz Radiu RMF24 porozmawiają o tym, jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyfryzacja wpływają na rynek pracy - i czego naprawdę warto się uczyć, by nie zostać w tyle. Czy kompetencje przyszłości to programowanie, analiza danych, a może kreatywność i umiejętność adaptacji?

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, które dziś zadają sobie maturzyści w całej Polsce: czy warto iść w kierunki technologiczne? Jak sztuczna inteligencja i automatyzacja wpłyną na przyszłość zawodów? I czy szkoła nadąża za zmieniającym się światem?

W debacie spróbujemy odpowiedzieć także czy rynek pracy w Polsce jest przystosowany do zmian technologicznych. Jak w tym wszystkim odnajduje się rząd?

Gośćmi będą:

Sylwia Czubkowska, dziennikarka, ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii

Dr hab. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Jarosław Królewski, prezes Synerise, przedsiębiorca i wykładowca akademicki, ekspert ds. AI i big data, prezes klubu Wisła Kraków

Sebastian Kondracki, ekspert ds. transformacji cyfrowej; CIO (chief innovation officer) w firmie Deviniti, współtwórcą Bielika - polskiego modelu AI