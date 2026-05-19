Czy oficjalny komunikat Pentagonu o wieloetapowym procesie redukcji kontyngentów oznacza, że polskie władze zignorowały wcześniejsze sygnały ostrzegawcze z USA? Czy prezydent powinien wspomóc polski rząd w staraniach o dosłanie amerykańskich żołnierzy do Polski? A może Karol Nawrocki nie ma takiej relacji z amerykańskim prezydentem jak przedstawiają publicznie jego urzędnicy? Czy Peter Magyar, który przebywa z wizytą w Polsce rzeczywiście spełni pokładane w nim nadzieje? Czy Węgry szybko zaczną mówić z Brukselą jednym głosem? Gościem Joanny Górskiej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.

Byłego szefa dyplomacji zapytamy m.in. o doniesienia agencji Reutera dotyczące roli Christophera Landaua oraz ambasadora Toma Rose’a w procedurze przyznania amerykańskiej wizy Zbigniewowi Ziobrze. Porozmawiamy o tym, czy działania te stanowią formę wpływu na wewnętrzne postępowania prawne w Polsce oraz jak strona rządowa powinna zareagować na stanowisko amerykańskich urzędników?

Poruszymy też temat regulacji przyjętej przez rosyjską Dumę Państwową, formalnie zezwalającej na użycie sił zbrojnych do ochrony obywateli Federacji Rosyjskiej poza jej granicami. Przeanalizujemy także dzisiejszy komunikat Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, zawierający oficjalne ostrzeżenia pod adresem władz Łotwy oraz ocenimy skuteczność mechanizmów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym regionie.

Jacek Czaputowicz

