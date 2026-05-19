Sąd Rejonowy w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące czterech mężczyzn podejrzanych w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem.

Wyrażając zgodę na tymczasowe aresztowanie trzech braci i szwagra w wieku od 30 do 43 lat, sąd uznał, że istnieje także realna obawa, że podejrzani pozostając na wolności mogliby w bezprawny sposób wpływać na postępowanie.

Według ustaleń prokuratury jeden z podejrzanych miał uderzać chłopca pięścią i nogą w głowę. Odpowie za spowodowanie u 13-latka chłopca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem pokrzywdzonego.

Trzej pozostali mężczyźni odpowiedzą za to, że biorąc udział w pościgu za 13-latkiem i osaczeniu go w terenie uniemożliwiającym ucieczkę, mieli ułatwić wymienionemu wyżej podejrzanemu atak na 13-latka - przekazał Sąd Okręgowy w Olsztynie. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego.

Tragedia w gminie Barciany

Do tragedii doszło w sobotę nad Jeziorem Arklickim w gminie Barciany . Oficer dyżurny z kętrzyńskiej komendy otrzymał ok. godz. 20.00 zgłoszenie o awanturze pomiędzy grupą osób. W jej trakcie śmierć poniósł 13-letni chłopiec.

Został on znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze. Akcja reanimacyjna nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali trzej byli trzeźwi.

Reakcja społeczności na tragedię

Śmierć 13-letniego Mikołaja poruszyła lokalną społeczność. Nazajutrz po tej tragedii wójt Barcian Marta Kamińska zaapelowała w internecie do mieszkańców "o powstrzymanie się od publikowania pochopnych komentarzy, ocen, domysłów i wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych".

Zadeklarowała, że uczniom gminnych szkół zostanie zapewnione wsparcie psychologiczne. W podstawówce, do której uczęszczał chłopiec, wprowadzono żałobę do dnia pogrzebu włącznie, a w holu budynku zorganizowano kącik pamięci o zmarłym.