Niezwykłe kadry z samego serca Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz innych dzikich zakątków Europy trafiły do sieci. Międzynarodowy zespół badawczy udostępnił tysiące zdjęć z fotopułapek i prosi internautów o pomoc w ich analizie. To wyjątkowa okazja, by bez wychodzenia z domu pomóc naukowcom, a także poznać rzadkie gatunki zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Kozice w rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

Tysiące zdjęć dzikiej przyrody trafiły do internetu

W sieci pojawiła się kolejna partia zdjęć z fotopułapek działających m.in. na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Materiały opublikowano we wtorek na platformie Zooniverse w ramach projektu WildINTEL.

Inicjatywa finansowana z programu Biodiversa+ jest koordynowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Oprócz Tatr projekt obejmuje hiszpański Park Narodowy Doñana, deltę Odry oraz norweski region Indre Østfold.

Fotopułapki to ukryte kamery aktywowane ruchem. Służą do monitorowania populacji dzikich gatunków i badania ich zachowań. Na zdjęciach rejestrowane są jelenie czy lisy, ale też m.in. rzadkie wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie oraz zagrożony wyginięciem ryś iberyjski.

"Każdy może zajrzeć w najdziksze europejskie ostępy, zobaczyć bardzo rzadkie zwierzęta w niezwykłych sytuacjach, a przy okazji pomóc w ważnym projekcie naukowym - i to bez ruszania się z domu" - zachęcają autorzy projektu.

Praca wolontariuszy kluczem do sukcesu

Jedna sesja monitoringu przy użyciu około 60 fotopułapek przez jeden-dwa miesiące dostarcza tysiące zdjęć. Analiza takich zbiorów danych to duże wyzwanie dla badaczy.

"To cenne dane wykorzystywane do badań nad rozmieszczeniem zwierząt, zmianami zachodzącymi w populacjach i funkcjonowaniem ekosystemów. Ich opracowanie wymaga jednak ogromnych nakładów pracy" - wskazano w informacji o projekcie.

Z pomocą przychodzi European Camera Trap Project, umożliwiający internautom klasyfikowanie zdjęć, poprzez identyfikację widocznych na nich gatunków. Udział nie wymaga doświadczenia - wolontariusze otrzymują przewodnik terenowy pomagający rozpoznawać cechy zwierząt.

Inicjatywa pozwala poznać przyrodę i wspierać naukę. Opiera się na Iberian Camera Trap Project prowadzonym od 2021 roku. Rozszerzenie działań na inne kraje Europy ma stworzyć platformę współpracy naukowców i społeczeństwa.

Sztuczna inteligencja wesprze przyrodników

Zebrane dane pomogą również w rozwoju systemów sztucznej inteligencji (AI) do automatycznego rozpoznawania gatunków na zdjęciach. Według naukowców połączenie nauki obywatelskiej i AI może w przyszłości usprawnić monitoring bioróżnorodności na dużą skalę. Udział w projekcie jest otwarty dla każdego.