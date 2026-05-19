Grecka wyspa położona na malowniczym archipelagu Echinady na wodach Morza Jońskiego, została wystawiona na sprzedaż za zaledwie 247 tysięcy euro. Jednak zanim ruszysz po walizkę i zaczniesz planować życie na rajskiej Makri, warto poznać wszystkie szczegóły tej niezwykłej oferty.

Archipelag Echinady / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Makri to miejsce z duszą. Na jej terenie znajdziemy kilka opuszczonych budynków - niewielki dom, starą cysternę oraz kapliczkę. Brzmi jak początek pięknej przygody, jednak rzeczywistość szybko studzi zapał potencjalnych nabywców. Wyspa jest objęta ścisłą ochroną przyrodniczą - to teren leśny i część europejskiej sieci Natura 2000. Oznacza to, że wszelkie plany rozbudowy infrastruktury czy budowy hotelu trzeba odłożyć na półkę z marzeniami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez grecką gazetę THEMA, na Makri można wprowadzać jedynie minimalne zmiany, a dozwolona działalność ogranicza się do lekkiej infrastruktury i rolnictwa. Zapomnijmy więc o luksusowych willach, basenach i prywatnych marinach. To miejsce dla tych, którzy naprawdę chcą uciec od cywilizacji i zanurzyć się w naturze.

Dlaczego tak tanio?

Jeszcze w 2022 roku Makri była wyceniana na osiem milionów euro. Skąd tak drastyczny spadek ceny? Wszystko rozbija się o restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Po dokładnej analizie okazało się, że potencjał inwestycyjny wyspy jest mocno ograniczony, co skutecznie odstraszyło osoby liczące na szybki zysk z turystyki. Dziś Makri wraca na rynek z nową, znacznie niższą ceną wywoławczą, która - choć atrakcyjna - jest wyraźnym sygnałem, że nie jest to wyspa dla każdego.

Alternatywy dla wymagających

Jeśli jednak marzysz o prywatnej wyspie, ale nie chcesz rezygnować z komfortu, Grecja i inne regiony świata mają do zaoferowania znacznie więcej. W pobliżu Aten można wynająć Turquoise Private Island - miejsce stworzone dla dwudziestu gości, z dziesięcioma sypialniami, ośmioma łazienkami, prywatnym kucharzem i kamerdynerem. Na Balearach, tuż przy Ibizie, znajduje się Tagomago - wyspa z luksusową willą, basenem, jacuzzi i siłownią, gdzie o komfort gości dba cały zespół profesjonalistów.