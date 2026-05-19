W środę do Polski przyjedzie gen. Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA. Zastąpi on przewodniczącego gen. Dana Caine'a, którego - jak informuje MON - obowiązki zatrzymały w USA.

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.

Wizytę gen. Caine’a, najwyższego rangą amerykańskiego wojskowego i doradcy szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, zapowiedział w piątek wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek rzecznik MON Janusz Sejmej przekazał jednak informację o zmianie planów. Zamiast gen. Caine’a do Polski przyjedzie jego zastępca gen. Christopher Mahoney. Zastąpi on swojego szefa, którego - jak informuje resort - obowiązki zatrzymały w USA.

Wstrzymana rotacja brygady

O planowanym spotkaniu z generałem szef MON poinformował niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce.

Agencja Reutera poinformowała w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.

Dementi ze strony Polski

Przedstawiciele polskiego rządu, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz dementowali w czwartek informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Szef MON mówił m.in., że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że "inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów", lecz liczebność sił w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie ok. 10 tys.

Kosiniak-Kamysz zapewnił też w piątek, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna - podkreślił.