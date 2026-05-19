We wschodniej części Polski odbywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, równocześnie w północnej części kraju trwają inne manewry. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało uspokajający komunikat.

Ćwiczenia polskiego wojska - zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dowództwo opublikowało komunikat "w nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej". Ćwiczenia we wschodniej części kraju mają potrwać do 20 maja, czyli do środy.

W manewrach biorą udział jednostki Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a ich celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej.

Równocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26. W ramach manewrów żołnierze oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za działania poszukiwawczo-ratownicze realizują różne scenariusze.

COMMON SAREX to cykliczne ćwiczenie, które pozwala na praktyczne sprawdzenie gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych oraz weryfikację obowiązujących procedur. Ćwiczenia tego typu są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno żołnierzom, jak i ludności cywilnej w sytuacjach nadzwyczajnych.

"Każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej. To ciągły proces doskonalenia zdolności, który przekłada się na bezpieczeństwo państwa i skuteczność realizowanych działań" - przekazało DORSZ.