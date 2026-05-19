Stary Kontynent - według danych z 2025 roku - jest nadal najpopularniejszym kierunkiem podróży na świecie. Aż sześć z dziesięciu najczęściej odwiedzanych krajów globu znajduje się właśnie w Europie i to mimo faktu, że w wielu z nich mieszkańcy sprzeciwiają się nadmiernej turystyce – podaje Euronews. Kto króluje w zestawieniu?

Piękne plaże, górskie krajobrazy, historyczne miasta i nowoczesne obiekty - Europa oferuje odwiedzającym naprawdę wiele i widać, że turyści z całego świata to doceniają. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej Europa utrzymuje pozycję najchętniej odwiedzanego regionu świata. Co roku setki milionów turystów wybierają europejskie kraje na miejsce swojego wypoczynku i to mimo rosnących protestów przeciwko nadmiernej turystyce.

Aż sześć europejskich państw znalazło się wśród dziesięciu najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. Największą popularnością cieszą się: Hiszpania, Włochy, Turcja, Francja i Wielka Brytania - to właśnie one tworzą pierwszą piątkę najchętniej wybieranych kierunków w Europie.

1,5 miliarda noclegów

Dane Eurostatu oraz brytyjskiego Urzędu Statystycznego (Office for National Statistics), udostępnione przez VisitBritain, pokazują, które regiony kontynentu są szczególnie atrakcyjne dla turystów. W 2025 roku w Europie odnotowano ponad 1,5 miliarda noclegów turystycznych. Dla porównania, w 1950 roku było ich zaledwie 25 milionów.

To efekt globalnego boomu turystycznego, który trwa mimo niepewnej sytuacji na świecie. Według prognoz Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council), w 2026 roku branża turystyczna ma wzrosnąć na świecie o 3,2 proc. W tym sektorze ma pracować aż 376 milionów osób, czyli co dziewiąta osoba na świecie.

Hiszpania, Włochy i Turcja na podium

Hiszpania niezmiennie pozostaje liderem europejskiej turystyki - w 2025 roku turyści spędzili tam niemal 330 milionów nocy. Drugie miejsce zajmują Włochy z wynikiem nieco poniżej 265 milionów noclegów. Na kolejnych miejscach znalazły się Turcja i Francja - oba kraje przyciągnęły w ubiegłym roku ponad 150 milionów turystów korzystających z noclegów.

Wielka Brytania, mimo brexitu, nadal jest jednym z najchętniej odwiedzanych krajów Europy - w 2024 roku odwiedziło ją prawie 150 milionów turystów. Najnowsze dane za 2025 rok mają zostać wkrótce opublikowane przez VisitBritain.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Grecja, Austria, Chorwacja, Niemcy i Holandia. To pokazuje, że turystyka w Europie koncentruje się w krajach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i atrakcyjnymi miejscami wypoczynku.

Ciepły klimat, zabytki i kurorty

W Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Chorwacji słynących z ciepłego klimatu jest coraz więcej protestów przeciwko nadmiernej turystyce. Mimo to turyści wciąż chętnie odwiedzają te kraje przyciągani malowniczymi krajobrazami i bogatą historią.

We Francji nie tylko Paryż jest magnesem dla turystów - latem popularne są Lazurowe Wybrzeże i Prowansja, a zimą Alpy przyciągają miłośników sportów zimowych.

Mniejsze kraje też przyciągają

Nie tylko największe kraje cieszą się dużym zainteresowaniem. Austria, będąca zimowym rajem, w 2025 roku przyjęła niemal 100 milionów turystów, a Chorwacja - ponad 85 milionów, głównie dzięki malowniczemu wybrzeżu Adriatyku.