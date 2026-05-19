Jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Premier Donald Tusk poprosił ministrów Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka o przekazanie pełnych informacji o Zbigniewie Ziobrze i stawianych mu zarzutach amerykańskim partnerom.

Były minister sprawiedliwości przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, a od 10 maja jest w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że zgodnie z jej ustaleniami zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał instrukcje departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie.

Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, 10 maja - dzień po zaprzysiężeniu rządu Petera Magyara - potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych.

Tusk: W najbliższych godzinach

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier powiedział, że zwrócił się do ministrów Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka, aby przedstawili swoim amerykańskim odpowiednikom komplet informacji dotyczący zarzutów, jakie ciążą na Ziobrze. Jak dodał, liczy na ich pełne zaangażowanie "i to w najbliższych godzinach". Stwierdził też, że chciałby, aby te informacje trafiły do innych amerykańskich polityków i opinii publicznej.

Kiedy ścigamy przestępców lub osoby, na których ciążyły tak poważne zarzuty, jak na ministrze Ziobrze, bardzo bym chciał, aby ta informacja dotarła możliwie szeroko w Stanach Zjednoczonych do każdego, kto może pomóc nam w tej sprawie - podkreślił Tusk.

Dodał, że chciałby, żeby Amerykanie wiedzieli m.in. o tym, że Zbigniew Ziobro wykorzystał pieniądze, które miały wspierać ofiary przestępstw na zakup systemu Pegasus, który miał służyć m.in. inwigilacji opozycji w Polsce.

Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem - powiedział premier.