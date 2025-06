"To, co się dzieje dzisiaj na świecie, jest bardzo blisko każdego polskiego domu. Jesteśmy na progu kolejnej światowej wojny. Nie mam co do tego wątpliwości" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal. "Jest tylko pytanie, który z bardzo głębokich i bardzo gorących konfliktów się rozleje. Mam nadzieję, że opatrzność nas uchroni" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Ambasada USA uszkodzona po irańskim ataku. Co zrobi Trump? "Iran jest częścią osi zła" Paweł Kowal zgodził się z opinią premiera Donalda Tuska, że od II wojny światowej nie byliśmy tak blisko światowego konfliktu jak dziś.

Nigdy po 1944 r. nie byliśmy tak blisko końca tego pokojowego systemu ustrojowego. Widzimy to każdego dnia - stwierdził były wiceszef MSZ. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kowal: Jesteśmy na progu kolejnej światowej wojny Te wojny, które obserwujemy, mają bardzo dużą skalę, bardzo duże natężenie. Obserwujemy koniec tego systemu międzynarodowego, który funkcjonował pod hasłem "globalizacja". Mówię o próbach zarządzania porządkiem światowym pokojowo - tłumaczył polityk KO. Gość Grzegorza Sroczyńskiego zwrócił uwagę, że sytuacja w odległym od Polski Iranie jest ściśle powiązana z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jeżeli rozmawiamy o Iranie w dzisiejszym wydaniu ustrojowym to mówimy o zapleczu militarnym Rosji - nie miejmy w tej sprawie żadnych złudzeń - analizował Kowal. Iran jest częścią osi zła, bardzo niebezpiecznym elementem stosunków międzynarodowych. To wszystko jest bliżej nas niż nam się wydaje - ostrzegał. Zobacz również: "To jeden z czarnych scenariuszy". Wojna Izraela z Iranem niekorzystna dla Polski Kowal o ewakuacji z Bliskiego Wschodu: Jesteśmy najlepiej przygotowani Czy polskie ministerstwo spraw zagranicznych zdało egzamin ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu? Polska będzie pierwszym krajem UE, który będzie organizował ewakuację. Około 200 osób zostanie ewakuowanych przez Jordanię. W najbliższych godzinach ta ewakuacja się odbędzie - mówił w RMF FM Paweł Kowal. Dopytywany o to, czy w tę delikatną kwestię nie wkradł się chaos, polityk KO odparł wymijająco: "Jesteśmy z wszystkich państw Unii najlepiej przygotowani i to rusza, w takim zakresie jak jest konieczne". Kowal był też pytany o wypowiedź wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego ws. Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. W Polsat News mówił on, że "nie możemy ponosić odpowiedzialności za nierozważne postępowanie naszych kochanych rodaków". Jeśli ktoś tam się znalazł, jest naszym obywatelem, to my nie oceniamy, czy on właściwie wybrał termin. Po prostu ktoś się znalazł na miejscu z powodów, których my nie jesteśmy w stanie jako instytucje państwowe oceniać - stwierdził gość RMF FM, dystansując się tym samym od stanowiska Bartoszewskiego. Jak podkreślił, cieszy się, że państwo działa w tej sprawie.

"Jak ktoś tego nie widzi to jest ślepy" W rozmowie pojawił się też temat strategii rządu Donalda Tuska. Grzegorz Sroczyński pytał swojego gościa o to, czy ją zna. Nawiązał w ten sposób do krytycznych wypowiedzi wiceminister edukacji Joanny Muchy. Kowal tłumaczył, że strategia rządu jest "taka sama jak rok temu". Budujemy w tych trudnych warunkach bezpieczne, demokratyczne państwo w środku Europy, które korzysta z tego, żeby zagrać na miarę swoich aspiracji. Jak ktoś tego nie widzi to jest kompletnie ślepy - stwierdził ostro. To się da rozpisać na konkrety - zapewnił.