W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy profesora Rafała Chwedoruka, jaka jest polityczna przyszłość partii Jarosława Kaczyńskiego.
Przedstawiciele dwóch konkurencyjnych frakcji w PiS zorganizowali w sobotę o tej samej porze dwa wydarzenia. W Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa o obronności, a w Słupsku z wyborcami spotkał się Mateusz Morawiecki. Czy to już jest otwarty konflikt? Czy ludzie byłego premiera mogą opuścić ugrupowanie i stworzyć swoją formację?
Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wkrótce zostanie wskazany kandydat PiS na premiera po wyborach w 2027 roku. Kogo powinna wskazać partia? Które nazwiska wzbudzają największe emocje?
Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, jednak odnotowuje spadek poparcia. W siłę rosną z kolei Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Co powinien zrobić Donald Tusk, aby utrzymać władzę? Dlaczego Polacy coraz mocniej wspierają prawicowe ugrupowania?
Jaka przyszłość czeka Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz po rozłamie Polski 2050? Czy powołany przez Paulinę Hennig-Kloskę klub Centrum ma szansę przetrwać w Sejmie?
