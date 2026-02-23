W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy profesora Rafała Chwedoruka, jaka jest polityczna przyszłość partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przedstawiciele dwóch konkurencyjnych frakcji w PiS zorganizowali w sobotę o tej samej porze dwa wydarzenia. W Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa o obronności , a w Słupsku z wyborcami spotkał się Mateusz Morawiecki. Czy to już jest otwarty konflikt? Czy ludzie byłego premiera mogą opuścić ugrupowanie i stworzyć swoją formację?

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wkrótce zostanie wskazany kandydat PiS na premiera po wyborach w 2027 roku. Kogo powinna wskazać partia? Które nazwiska wzbudzają największe emocje?

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski , Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, jednak odnotowuje spadek poparcia. W siłę rosną z kolei Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Co powinien zrobić Donald Tusk, aby utrzymać władzę? Dlaczego Polacy coraz mocniej wspierają prawicowe ugrupowania?

Jaka przyszłość czeka Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz po rozłamie Polski 2050? Czy powołany przez Paulinę Hennig-Kloskę klub Centrum ma szansę przetrwać w Sejmie?

