Ukraińcy przygotowują się do kolejnej rundy rozmów z udziałem USA i Rosji, która - według zapowiedzi - ma odbyć się pod koniec lutego. Nie ma za to daty ewentualnego spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji - strona rosyjska nie udzieliła jeszcze odpowiedzi na ukraińską propozycję.

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski / GAVRIIL GRIGOROV/AFP / East News

Ukraina przygotowuje się do kolejnej rundy rozmów z Rosją i USA, planowanej na koniec lutego.

Wciąż nie ma decyzji w sprawie bezpośredniego spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji - Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Trwają także prace nad nową wymianą jeńców wojennych.

Kyryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poinformował w poniedziałek, że ukraińska delegacja już przygotowuje się do następnej rundy trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Rosją, która ma odbyć się w okolicach 27 lutego.

Wydaje mi się, że oficjalnie ogłoszono już termin w okolicach 27 lutego, plus minus dzień czy dwa. Tak więc 26 lutego w pełni mieści się w tym przedziale - powiedział.

Zapytany o to, czy data została już potwierdzona, doprecyzował, że "obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań". To kwestia ustaleń - kto, kiedy i dokąd ma przyjechać itd. Wszystkie trzy strony muszą to między sobą uzgodnić. A nawet cztery - również strona przyjmująca. Ale my się przygotowujemy - zaznaczył.

Co ze spotkaniem prezydentów?

Dziennikarze zapytali też szefa kancelarii prezydenta, czy dojdzie do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji - Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Na takie spotkanie wcześniej nalegał szef państwa ukraińskiego, by rozstrzygnąć kluczową kwestię negocjacji - sprawę terytoriów.

Na razie nie wiemy. Podnosiliśmy tę kwestię - powiedział Kyryło Budanow, dodając, że strona rosyjska nie udzieliła jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Uzupełnił, że władze ukraińskie pracują też nad zorganizowaniem nowej wymiany jeńców. Mam nadzieję, że dojdzie do niej jeszcze w tym tygodniu - zaznaczył. Dopytywany, w jakiej skali może odbyć się wymiana, odparł, że cchodzi o "znaczną" liczbę jeńców.

Kolejne rozmowy znów w Szwajcarii

18 lutego w Genewie zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji na temat porozumienia pokojowego. Była to kolejna runda trójstronnych negocjacji rozpoczętych w styczniu - to pierwsze rozmowy w takim formacie, od kiedy Donald Trump ponownie został prezydentem USA.

Według wcześniejszych zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, kolejna tura rokowań ma się odbyć również w Szwajcarii.