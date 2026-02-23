​Nowoczesne zaplecze utrzymaniowe ma powstać w Białymstoku w ramach ogłoszonej w poniedziałek inwestycji kolejowej. PKP Intercity zapowiada, że zbudowana zostanie m.in. hala do przeglądów i napraw pociągów.

Nowoczesne zaplecze utrzymaniowe dla pociągów ma powstać w Białymstoku (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press / East News

PKP Intercity poinformowało w poniedziałek o ogłoszonym przetargu na przebudowę bocznicy kolejowej w Białymstoku.

W miejscu dotychczasowego terenu postojowego ma powstać infrastruktura, która "usprawni przygotowanie pociągów do wyjazdu, poprawi punktualność połączeń i komfort podróży".

W ramach inwestycji powstanie :

hala przeglądów i napraw o długości ok. 60 m;

nowy tor obsługowy z 30-metrowym kanałem rewizyjnym;

ok. 1,4 km nowych torów (miejsce dla ponad 50 wagonów);

infrastruktura do obsługi technicznej i uzupełniania wody.

Projekt obejmuje również rozwiązania energooszczędne i proekologiczne, w tym uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz możliwość wykorzystania instalacji fotowoltaicznej.

PKP Intercity planuje, że inwestycja powstanie w 18 miesięcy od podpisania umowy. Harmonogram zakłada, że prace rozpoczną się w tym roku, a zakończą w IV kwartale 2027 roku.

"Do 2030 roku przeznaczymy blisko 3,4 mld zł na rozwój zapleczy technicznych i bocznic kolejowych w całej Polsce" - obiecuje przewoźnik.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że takie zaplecza są niezbędne w związku z przybywającą wciąż liczbą pasażerów i zwiększaniem taboru. Tych zapleczy na wschodniej ścianie Polski praktycznie nie było - dodał. Wymienił, że trwa już budowa zaplecza w Przemyślu, które ma być gotowe do końca roku, a w najbliższych kilkunastu dniach ma być ogłoszony przetarg na taką inwestycję w Lublinie. Wskazał, że w Warszawie budowana jest lokomotywownia i myjnia, a w planach jest budowa zaplecza w Gdyni i dwóch kolejnych w Warszawie.

Przedstawiając dane spółki, Malinowski powiedział, że z roku na rok PKP Intercity przewozi coraz więcej pasażerów. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na linii Białystok-Warszawa, liczba pasażerów wzrosła o 79 proc. Zdaniem Malinowskiego Białystok będzie też dobrym miejscem na zastosowanie pociągów o prędkości 200 km na godzinę.