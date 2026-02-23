Zmęczony, ale bezpieczny - Krutek, najbardziej znany bocian Mazur, dotarł do Krutyni. Jego powrót śledziły setki osób, a teraz ptak dochodzi do siebie w ośrodku rehabilitacji.

Krutek, bocian będący symbolem miejscowości Krutyń, jest już na Mazurach, o czym poinformował w poniedziałek Mazurski Park Krajobrazowy.

Ostatni etap podróży ptaka okazał się wyjątkowo trudny - bocian został znaleziony wycieńczony przy drodze w miejscowości Jedwabno (powiat szczycieński). Dzięki szybkiej reakcji Beaty Kołakowskiej i Sebastiana Młynarczyka, którzy zabezpieczyli ptaka do czasu przyjazdu Straży Parku, Krutek trafił pod opiekę specjalistów.

Obserwacja i rehabilitacja

Obecnie Krutek przebywa w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, gdzie dochodzi do siebie po wyczerpującej migracji.

Przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego zapewniają, że jeśli stan ptaka się poprawi, już za kilka dni wróci na swoje gniazdo. "Trzymamy kciuki za szybki powrót do pełni sił!" - przekazali w mediach społecznościowych.

Bocian-celebryta i symbol regionu

Krutek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów w Polsce. Jego losy śledzą tysiące osób, a trasy migracji są monitorowane dzięki nadajnikowi GPS. Historia ptaka rozpoczęła się kilka lat temu, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Od tego czasu Krutek co roku wraca z Afryki na Mazury, stając się nie tylko zwiastunem wiosny, ale i symbolem lokalnej społeczności.