​Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,7 proc. badanych, na PiS - 21,5 proc., a na Konfederację - 13,2 proc. - wynika z opublikowanego przez Wirtualną Polskę sondażu United Surveys by IBRiS. Do Sejmu weszłaby też ugrupowanie Grzegorza Brauna, Lewica oraz PSL. Poza Sejmem znalazłby się natomiast Partia Razem oraz Polska 2050, w której doszło w ostatnim czasie do rozłamu. Część polityków, która wystąpiła na Polski 2050, zadeklarowała chęć utworzenia odrębnego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum.

Konfederacja Korony Polski w najnowszym sondażu ma 10 procent poparcia i zaczyna deptać po piętach Konfederacji Sławomira Mentzena / Przemysław Piątkowski, Leszek Szymański / PAP

KO liderem sondażu, partia Brauna depcze po piętach Konfederacji

Z sondażu United Surveys by IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska - 30,7 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 21,5 proc. Podium zamyka Konfederacja, osiągając poparcie 13,2 proc.

Według badania, w Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. To Konfederacja Korony Polskiej skrajnie prawicowego i radykalnego europosła Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 10 proc. ankietowanych. Nowa Lewica może z kolei liczyć na wynik sięgający 7,5 proc., zaś na Polskie Stronnictwo Ludowe deklaruje oddanie głosu 5 proc. badanych.

Polska 2050 i Partia Razem poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast Partia Razem, która zgodnie z wynikami najnowszego sondażu może liczyć na poparcie 2,5 proc. ankietowanych oraz Polska 2050 - 1 proc. poparcia. Gdyby zaś w wyborach wzięło udział ugrupowanie Centrum - które powstało po odejściu grupy polityków z Polski 2050 - mogłoby liczyć na 0,6 proc. głosów.

8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować. Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego tego roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.