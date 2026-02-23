Mieszkańcy Gdyni mogą już zgłaszać swoje pomysły do 13. edycji budżetu obywatelskiego. Nabór potrwa do 23 marca, a miasto przeznaczy na realizację zwycięskich projektów ponad 13,5 mln złotych.

Ruszył nabór projektów do 13. edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego, na który miasto przeznaczy ponad 13,5 mln złotych.

Propozycje mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy do 23 marca, a głosowanie nad wybranymi projektami odbędzie się w drugiej połowie roku.

Są pewne nowe ograniczenia.

Propozycje mogą składać wszyscy mieszkańcy - bez względu na wiek czy obywatelstwo. Wnioski można zgłaszać zarówno online, jak i w wyznaczonych punktach na terenie miasta, m.in. w Laboratorium Innowacji Społecznych, Domach Sąsiedzkich w Przystaniach, Wymiennikowni oraz wybranych filiach Biblioteki Gdynia.

Dla osób potrzebujących wsparcia przewidziano m.in. Maraton Pisania Projektów, który odbędzie się 14 marca.

W tegorocznej edycji wprowadzono nowe zasady - nie można już zgłaszać projektów wymagających dodatkowych zgód lub pozwoleń ani dotyczących przebudowy czy remontu dróg publicznych i wewnętrznych. Wyjątek stanowią projekty związane z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi oraz poprawą bezpieczeństwa pieszych.

Z puli ponad 13,5 mln zł, 2,5 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a ponad 11 mln zł na inicjatywy dzielnicowe.

Projekty miejskie nie mają określonego zakresu tematycznego. Mogą dotyczyć różnych dziedzin, np. ochrony środowiska czy kultury. Powinny to być inicjatywy, których zasięg, cel lub wpływ wykracza poza granice jednej dzielnicy, a koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1,25 mln zł - wyjaśnia specjalistka ds. komunikacji Laboratorium Innowacji Społecznych Ksenia Pisera.

Projekty dzielnicowe dzielą się na duże i małe, obejmując inwestycje, działania społeczne czy lokalne wydarzenia.

Po zakończeniu naboru wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana do 26 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 7-21 września, a wyniki poznamy do 25 września.

Dotychczas w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gdyni wybrali 922 projekty o łącznej wartości ponad 96,4 mln zł. Blisko 700 z nich zostało już zrealizowanych, a około 220 jest w trakcie realizacji.