Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie wniosku do szefa CBA o wszczęcie procedury wyjaśniającej w sprawie domniemanych planów przekazania części środków z unijnego programu SAFE prywatnej spółce Polska Amunicja, kierowanej przez byłego polityka KO i PiS Pawła Poncyljusza. Rząd odpiera zarzuty, podkreślając, że decyzje o dofinansowaniu jeszcze nie zapadły.

Politycy PiS składają pismo do CBA ws. spółki Polska Amunicja / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

W poniedziałek politycy PiS ogłosili, że zwrócą się do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasza Strzelczyka z wnioskiem o wszczęcie procedury wyjaśniającej dotyczącej potencjalnego przekazania 2 mld euro z programu SAFE spółce Polska Amunicja. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński podczas konferencji prasowej przed KPRM podkreślił, że kontrola powinna objąć wszelkie działania rządu związane z tą spółką i jej dofinansowaniem.

Nie może być takiej sytuacji, w której rząd najpierw prywatyzuje firmę, a potem przekazuje jej wielomiliardowe dofinansowanie - argumentował Bocheński.

Europoseł PiS Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie pisma do CBA, by wyjaśnić wszystkie okoliczności ujawnione przez media. Dodał, że lista podmiotów mających otrzymać środki z SAFE powinna być publiczna.

Według doniesień medialnych Polska Amunicja - prywatna spółka kierowana przez Pawła Poncyljusza, byłego polityka KO i PiS - miałaby otrzymać 2 mld euro na produkcję pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Sprawa była już omawiana na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy PiS wskazują na możliwe nieprawidłowości i konflikt interesów.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że ugrupowanie złożyło także wniosek do sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych w tej sprawie.

Rząd odpowiada na zarzuty

Do zarzutów odniósł się szef Kancelarii Premiera RP Jan Grabiec. Przypomniał, że spółka Polska Amunicja powstała za rządów PiS, a obecny rząd rozpoczął budowę trzech fabryk amunicji. Podkreślił, że lista SAFE obejmuje podmioty, które zgłosiły się do programu i spełniają formalne kryteria, ale żadne decyzje o przekazaniu środków nie zostały jeszcze podjęte.

Preferencje mają spółki kontrolowane przez Skarb Państwa - zapewnił Grabiec.

Program SAFE - miliardy na obronność

Program SAFE to unijny instrument, z którego Polska może skorzystać na kwotę ok. 43,7 mld euro w formie korzystnie oprocentowanych pożyczek na inwestycje w obronność. Rząd deklaruje, że ponad 80 proc. środków trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Celem programu jest szybkie wzmocnienie obronności państw UE poprzez zakupy sprzętu w europejskich firmach. Projekty mają być realizowane do 2030 roku.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że SAFE pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 mld zł i przyspieszyć modernizację polskiej armii.