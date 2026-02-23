IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia dla 14 województw. Powodem są roztopy i możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach. Alerty nie obowiązują jedynie w województwach wielkopolskim i lubuskim. Służby apelują o ostrożność w rejonach objętych ostrzeżeniami.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia dla 14 województw z powodu roztopów i wzrostów poziomu wód.
  • Bez alertów pozostają jedynie województwa wielkopolskie i lubuskie.
  • Największe zagrożenie dotyczy rejonu Sudetów, zlewni środkowej Odry, Nysy Kłodzkiej i górnej Nysy Łużyckiej - możliwe lokalne przekroczenia stanów alarmowych.
Alerty II stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dla części województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Obowiązują one do godz. 10.00 w środę (25 lutego).

"W rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo-roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są dalsze wahania i lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach Nysy Kłodzkiej i górnej Nysy Łużyckiej możliwe jest lokalne osiągnięcie stanów alarmowych" - poinformował Instytut.

Alert II stopnia dotyczy także częściowo woj. mazowieckiego i obowiązuje do godz. 10.00 we wtorek (24 lutego). Jak podał IMGW w komunikacie, "w Szreńsku na Mławce wzrost nastąpi powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego".

Alerty I stopnia

Ostrzeżenia I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) zostały wydane dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

"W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - informuje Instytut.

Alerty I stopnia obowiązują do godz. 10.00 we wtorek (24 lutego).

Ostrzeżenia przed roztopami

IMGW oprócz ostrzeżeń hydrologicznych wystawił także ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed roztopami, które obejmują woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i małopolskie. Alert II stopnia przed roztopami obejmuje woj. małopolskie. Ostrzeżenia pozostają aktualne do godz. 20.00 we wtorek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje z kolei wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

