W pobliżu chorwackiej wyspy Cres świadkowie nagrali ogromnego rekina pływającego tuż przy powierzchni wody. Eksperci z Blue World Institute są niemal pewni: to rekin olbrzymi, drugi pod względem wielkości gatunek rekina na świecie.

Rekin olbrzymi, drugi pod względem wielkości gatunek rekinów na świecie, został zauważony w pobliżu chorwackiej wyspy Cres / Shutterstock

U wybrzeży chorwackiej wyspy Cres zaobserwowano rekina olbrzymiego.

To drugi co do wielkości rekin na świecie, osiągający długość ponad 10 metrów.

Gatunek ten żywi się wyłącznie planktonem i nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Tuż przy wybrzeżu chorwackiej wyspy Cres w krystalicznie czystej wodzie pojawił się imponujący cień — ogromny rekin. Nagranie tego niecodziennego gościa trafiło do Blue World Institute, organizacji badającej morskie zwierzęta w regionie Adriatyku. Specjaliści nie mają wątpliwości: to prawdopodobnie rekin olbrzymi, czyli Cetorhinus maximus — drugi pod względem wielkości gatunek rekina na świecie.

Choć rekin olbrzymi należy do rzadkich gości w Morzu Adriatyckim, od lat jest obecny wzdłuż jego wschodniego wybrzeża. Najwięcej obserwacji tego gatunku notuje się właśnie w północnej części Adriatyku, zwłaszcza w Zatoce Kvarnerskiej. To miejsce słynie z wyjątkowo wysokiej biomasy zooplanktonu — czyli głównego przysmaku rekina olbrzymiego.

Rekin olbrzymi – nie taki groźny, jak go malują

Ten morski gigant odżywia się w charakterystyczny sposób: powoli płynie przy powierzchni wody z szeroko otwartą paszczą, filtrując plankton z ogromnych ilości wody. Według biologa morskiego Pero Ugarkovicia, rekiny olbrzymie filtrują setki ton wody morskiej na godzinę, wyławiając z niej mikroskopijny pokarm.

Mimo że osiąga długość nawet 10 metrów i waży do czterech ton, rekin olbrzymi nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi.

Obserwacje tak imponujących zwierząt, jak rekin olbrzymi mają ogromne znaczenie z punktu widzenia ochrony gatunków. W przeszłości populacje tych stworzeń dramatycznie się zmniejszyły wskutek intensywnych połowów — były cenione za olej, mięso i płetwy. Dziś, dzięki międzynarodowym działaniom na rzecz ochrony, rekin olbrzymi powoli wraca do swoich dawnych siedlisk, a każdy taki incydent jest dla naukowców cenną informacją.

Chociaż nagranie z wyspy Cres nie jest najwyższej jakości, eksperci z Blue World Institute szybko rozpoznali swoiste cechy rekina olbrzymiego. Wysoka, trójkątna płetwa grzbietowa i powolne, majestatyczne ruchy przy powierzchni wody to elementy, które jednoznacznie wskazują na ten gatunek. To właśnie takie obserwacje pozwalają naukowcom monitorować obecność tych fascynujących zwierząt w regionie oraz analizować ich zwyczaje migracyjne.

Ataki rekinów — fakty i mity

Obecność rekina olbrzymiego wywołuje emocje, ale nie powinna budzić strachu. Według danych International Shark Attack File, w 2025 roku na całym świecie odnotowano 65 nieprowokowanych ataków rekinów na ludzi. Jednak żaden z nich nie został przypisany rekinowi olbrzymiemu. Zdecydowana większość incydentów dotyczy innych, drapieżnych gatunków. Najwięcej takich przypadków ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i Australii.