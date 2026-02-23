Szpital Specjalistyczny w Mielcu rozpoczął budowę własnej pracowni rezonansu magnetycznego. Dotychczas pacjenci korzystali z urządzenia należącego do prywatnej firmy. Nowy rezonans będzie już własnością publicznej placówki, co ma zakończyć zależność od zewnętrznych podmiotów.

Szpital w Mielcu buduje własną pracownię rezonansu magnetycznego (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Inwestycja, której wartość sięga niemal 10 milionów złotych, ma zostać oddana do użytku na początku maja. Prace budowlane już ruszyły, a za realizację odpowiada firma ECO ESCO, specjalizująca się w budowie pracowni diagnostyki obrazowej. Nowy aparat ma być znacznie cichszy i bardziej komfortowy dla pacjentów niż dotychczas używane urządzenia.

Wykonawca obiecał, że nie będzie oszczędzał na wykończeniu wnętrz. Pracownia ma być nie tylko nowoczesna, ale też estetyczna, by zminimalizować stres towarzyszący badaniu.

Środki na zakup rezonansu i budowę pracowni pochodzą z Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, natomiast powiat mielecki pokryje koszty podatku VAT.

Jak podkreśla dyrektor szpitala Paweł Pazdan, inwestycja odpowiada na rosnące potrzeby mieszkańców i placówki.

Po uruchomieniu nowej pracowni w Mielcu będą działać dwa rezonanse jednocześnie, co pozwoli skrócić kolejki i przyspieszyć diagnostykę, m.in. w zakresie chorób onkologicznych.