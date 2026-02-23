Wizz Air poinformował o planowanej kilkugodzinnej przerwie w dostępie do swojej platformy rezerwacyjnej. Jednocześnie zapewnił, że ta sytuacja nie wpłynie na rozkład lotów.

Zdj. ilustracyjne / wizz air / Materiały prasowe

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

"Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej oraz cyfrowych kanałów obsługi klienta w związku z planowaną aktualizacją systemów, której celem jest poprawa niezawodności, stabilności oraz ogólnej jakości obsługi pasażerów" - wskazał w komunikacie przewoźnik.

Przerwa rozpocznie się o godz. 23 w dniu 25 lutego. Ma się zakończyć 26 lutego o godz. 8.

W czasie zaplanowanych prac klienci nie będą mogli korzystać z rezerwacji nowych lotów, modyfikacji istniejących rezerwacji, odprawy online, funkcji rezerwacyjnych w aplikacji mobilnej Wizz Air i realizacji voucherów oraz usług związanych z kontem. Wszystkie loty będą odbywać się zgodnie z rozkładem. Pasażerowie, którzy wcześniej dokonają odprawy lub pobiorą karty pokładowe, nie odczują utrudnień.

Linia zasugerowała klientom dokonanie odprawy online i pobranie kart pokładowych przed przerwą w działaniu platformy. "W razie potrzeby podczas przerwy dostępna będzie jednak bezpłatna odprawa na lotnisku" - zapewniono.

Wizz Air to jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321.