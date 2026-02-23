We włoskim Predazzo postanowiono w osobliwy sposób wyróżnić Kacpra Tomasiaka - polskiego skoczka narciarskiego, który na tegorocznych igrzyskach zdobył trzy medale - w jednej z pizzerii na cześć 19-letniego sportowca nazwano pizzę. To najwyższy wyraz uznania, który wcześniej spotkał w Predazzo Adama Małysza. Sprawdź, jakie składniki ma pizza nazwana imieniem Kacpra Tomasiaka.

Kacper Tomasiak / zdjęcie ilustracyjne / Huang Wei/Xinhua News/East News / Shutterstock

Wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego skoczka

Choć minęło ponad 20 lat, w Predazzo dalej wspominane są wyczyny "Orła z Wisły". Po tym, jak Małysz w 2003 roku ustanowił rekord tamtejszej skoczni - 136 metrów - do oferty jednego z lokali dołączyła pizza "Małysz 136". Cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków odwiedzających to włoskie miasteczko. Co ważne, nazwanie pizzy imieniem bohatera zdarza się we Włoszech rzadko i jest nadzwyczajnym wyrazem uznania.

Teraz ten zaszczyt spotkał Kacpra Tomasiaka. Polski skoczek zdobył na tegorocznych igrzyskach trzy medale, zyskał to wyjątkowe wyróżnienie za swoje sportowe wyczyny.

Składniki pizzy na cześć Tomasiaka

W popularnej pizzerii w Predazzo wśród dodatków na pizzy nazwanej na cześć 19-letniego polskiego sportowca są papryka, kurczak i kukurydza. Wypiek powstał niemal natychmiast po sukcesach Tomasiaka.

Jak zdradził Fabio Gerola, specjalista ds. turystyki z biura Trentino Marketing, właściciel restauracji w Predazzo Michele Zanotti i jego załoga są miłośnikami skoków narciarskich i dlatego przed laty stworzyli pizzę na cześć "Orła z Wisły". Teraz w podobny sposób dali wyraz uznania młodemu polskiemu olimpijczykowi.