We włoskim Predazzo postanowiono w osobliwy sposób wyróżnić Kacpra Tomasiaka - polskiego skoczka narciarskiego, który na tegorocznych igrzyskach zdobył trzy medale - w jednej z pizzerii na cześć 19-letniego sportowca nazwano pizzę. To najwyższy wyraz uznania, który wcześniej spotkał w Predazzo Adama Małysza. Sprawdź, jakie składniki ma pizza nazwana imieniem Kacpra Tomasiaka.
Choć minęło ponad 20 lat, w Predazzo dalej wspominane są wyczyny "Orła z Wisły". Po tym, jak Małysz w 2003 roku ustanowił rekord tamtejszej skoczni - 136 metrów - do oferty jednego z lokali dołączyła pizza "Małysz 136". Cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków odwiedzających to włoskie miasteczko. Co ważne, nazwanie pizzy imieniem bohatera zdarza się we Włoszech rzadko i jest nadzwyczajnym wyrazem uznania.
Teraz ten zaszczyt spotkał Kacpra Tomasiaka. Polski skoczek zdobył na tegorocznych igrzyskach trzy medale, zyskał to wyjątkowe wyróżnienie za swoje sportowe wyczyny.
W popularnej pizzerii w Predazzo wśród dodatków na pizzy nazwanej na cześć 19-letniego polskiego sportowca są papryka, kurczak i kukurydza. Wypiek powstał niemal natychmiast po sukcesach Tomasiaka.
Jak zdradził Fabio Gerola, specjalista ds. turystyki z biura Trentino Marketing, właściciel restauracji w Predazzo Michele Zanotti i jego załoga są miłośnikami skoków narciarskich i dlatego przed laty stworzyli pizzę na cześć "Orła z Wisły". Teraz w podobny sposób dali wyraz uznania młodemu polskiemu olimpijczykowi.