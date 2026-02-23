Nowa droga krajowa nr 75, zwana popularnie "sądeczanką", wkrótce stanie się rzeczywistością. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał aneks do programu inwestycji, otwierając drogę do ogłoszenia przetargów na kolejne etapy tej wyczekiwanej inwestycji. „Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach ok. 30 minut” – zapowiada Bukowiec.

Zobacz również:

Mowa o budowie nowej drogi krajowej nr 75, czyli tzw. sądeczanki, która połączy Brzesko z Nowym Sączem. To inwestycja, na którą od lat czekają zarówno kierowcy, jak i samorządowcy oraz przedsiębiorcy.

Podpisany przeze mnie aneks do programu inwestycji umożliwia ogłoszenie przetargów na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia o łącznej wartości blisko 8 mld zł - mówił wiceminister Bukowiec.

Już w marcu mają zostać ogłoszone przetargi na przygotowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenie badań geologicznych dla trzech pierwszych odcinków nowej trasy.

Droga, która zmieni Małopolskę

Nowa sądeczanka to niemal 50 kilometrów nowoczesnej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Inwestycja będzie realizowana etapami - najpierw powstaną trzy odcinki, które nie budzą kontrowersji, natomiast przy dwóch pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury zobowiązały się do uwzględnienia głosu samorządów i lokalnych społeczności.

Dwa fragmenty - od Uszwi do Wytrzyszczki (19,7 km) oraz od Łososiny Dolnej do Tęgoborza (9,2 km) - wzbudziły najwięcej emocji. W związku z protestami mieszkańców i uwagami samorządów, minister infrastruktury zlecił opracowanie dodatkowej analizy możliwości zmiany przebiegu trasy. Przetarg na te prace również ma zostać ogłoszony w marcu.

Szybciej, bezpieczniej, wygodniej

Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach ok. 30 minut - podkreśla wiceminister Bukowiec. To nie tylko oszczędność czasu, ale także poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego. Nowa droga ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, a także szansą na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Według przedstawicieli krakowskiego oddziału GDDKiA, inwestycja znacząco poprawi dostępność komunikacyjną Nowego Sącza - trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Ułatwi też połączenie z autostradą A4 oraz dwoma innymi kluczowymi ośrodkami regionu: Krakowem i Tarnowem.

Pierwszy, 3-kilometrowy odcinek nowej trasy, tzw. łącznik brzeski, został oddany do użytku już w styczniu 2025 roku. To fragment łączący DK94 w Jasieniu z Okocimiem, pełniący funkcję zachodniej obwodnicy Brzeska. Kolejne etapy są już na horyzoncie - przetargi na projekt i budowę trzech odcinków sądeczanki GDDKiA planuje ogłaszać w latach 2027-2028, a prace budowlane mają ruszyć w 2030 i 2031 roku.