Nowa droga krajowa nr 75, zwana popularnie "sądeczanką", wkrótce stanie się rzeczywistością. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał aneks do programu inwestycji, otwierając drogę do ogłoszenia przetargów na kolejne etapy tej wyczekiwanej inwestycji. „Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach ok. 30 minut” – zapowiada Bukowiec.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Mowa o budowie nowej drogi krajowej nr 75, czyli tzw. sądeczanki, która połączy Brzesko z Nowym Sączem. To inwestycja, na którą od lat czekają zarówno kierowcy, jak i samorządowcy oraz przedsiębiorcy.
Podpisany przeze mnie aneks do programu inwestycji umożliwia ogłoszenie przetargów na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia o łącznej wartości blisko 8 mld zł - mówił wiceminister Bukowiec.
Już w marcu mają zostać ogłoszone przetargi na przygotowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenie badań geologicznych dla trzech pierwszych odcinków nowej trasy.