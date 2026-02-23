Droga, która zmieni Małopolskę

Nowa sądeczanka to niemal 50 kilometrów nowoczesnej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Inwestycja będzie realizowana etapami - najpierw powstaną trzy odcinki, które nie budzą kontrowersji, natomiast przy dwóch pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury zobowiązały się do uwzględnienia głosu samorządów i lokalnych społeczności.

Dwa fragmenty - od Uszwi do Wytrzyszczki (19,7 km) oraz od Łososiny Dolnej do Tęgoborza (9,2 km) - wzbudziły najwięcej emocji. W związku z protestami mieszkańców i uwagami samorządów, minister infrastruktury zlecił opracowanie dodatkowej analizy możliwości zmiany przebiegu trasy. Przetarg na te prace również ma zostać ogłoszony w marcu.

Szybciej, bezpieczniej, wygodniej

Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach ok. 30 minut - podkreśla wiceminister Bukowiec. To nie tylko oszczędność czasu, ale także poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego. Nowa droga ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, a także szansą na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Według przedstawicieli krakowskiego oddziału GDDKiA, inwestycja znacząco poprawi dostępność komunikacyjną Nowego Sącza - trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Ułatwi też połączenie z autostradą A4 oraz dwoma innymi kluczowymi ośrodkami regionu: Krakowem i Tarnowem.

Pierwszy, 3-kilometrowy odcinek nowej trasy, tzw. łącznik brzeski, został oddany do użytku już w styczniu 2025 roku. To fragment łączący DK94 w Jasieniu z Okocimiem, pełniący funkcję zachodniej obwodnicy Brzeska. Kolejne etapy są już na horyzoncie - przetargi na projekt i budowę trzech odcinków sądeczanki GDDKiA planuje ogłaszać w latach 2027-2028, a prace budowlane mają ruszyć w 2030 i 2031 roku.