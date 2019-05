To będzie sportowo-kulturalny dzień dla dzieci z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Inowrocławiu. W ramach akcji Lepsze Jutro z RMF FM zabieramy dzieciaki do Bydgoszczy! Tym razem będą mogli zobaczyć balet „Kopciuszek” w Operze Novej w Bydgoszczy, a także spróbować swoich sił na kręgielni.

Podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu / Piotr Bułakowski / RMF FM

Wyjazd do Bydgoszczy to kolejny punkt z programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM, przygotowaliśmy dla wychowanków placówki z Inowrocławia. Cykl wycieczek, spotkań z ciekawymi osobami, wyjść do kina, teatru czy zoo trwa od września i został zaplanowany razem z pedagogami i nauczycielami.

Akcję zaczęliśmy w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim. Potem był Gdańsk , Poznań, Gniezno i dwukrotnie Toruń .

W kwietniu dzieciaki zwiedziły Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu , gdzie mogły cofnąć się nieco w czasie i zobaczyć, jak wyglądała XVIII-wieczna polska osada.

Pierwszy raz w operze!

Majowa wycieczka będzie łączyć kulturę wysoką i rozrywkę. Swoją wizytę w Bydgoszczy dzieciaki rozpoczną na... kręgielni.



Głównym punktem wyjazdu będzie jednak wizyta w Operze Novej w Bydgoszczy. Tam podopieczni ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Inowrocławiu zobaczą balet "Kopciuszek" Sergiusza Prokofiewa w choreografii Iwony Runowskiej. Przedstawienie łączy w sobie różne techniki tańca (klasyka, nowoczesny, break dance).

Opera pokazuje na pozór zwykły dom: ktoś krząta się w kuchni, ktoś wyleguje się na kanapie. Ale od chwili, gdy koło samotnej dziewczyny błyśnie srebrzysty promień, nic już nie będzie zwykłe i smutne - zachęcają organizatorzy spektaklu.

"Kopciuszka" znamy od dzieciństwa z książki francuskiego bajkopisarza, Charlesa Perraulta. Ta postać była inspiracją dla kompozytorów oper i baletu, które zobaczą dzieci z Inowrocławia.

Dodatkowym walorem przedstawienia jest użycie komputerów w dziele - dla oddania baśniowej atmosfery stworzone zostały wspaniałe laserowe wizualizacje.

Zapowiada się atrakcyjnie...



Lepsze Jutro z RMF FM trwa od 4 lat

Lepsze Jutro z RMF FM / RMF FM

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu. Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza, samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później odmieniliśmy życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce - w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, Zagórzu na Podkarpaciu, Krzczonowicach w Świętokrzyskiem i w Olsztynie - dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W 2017 roku wsparliśmy z kolei szkoły: pięć placówek - w Kluczborku, Raciechowicach, Bukowinie, Morągu i Boguszowie-Gorcach - otrzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe.

Pod koniec roku natomiast zajrzeliśmy do Dębowca: przy wsparciu naszego radia pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, a ich pasja mogła stać się zajęciem pomagającym utrzymać rodzinę!

W 2018 roku Lepsze Jutro z RMF FM zrealizowaliśmy w trzech miejscach. W Bogdanówce w Małopolsce wyremontowaliśmy poddasze remizy Ochotniczej Staży Pożarnej i wyposażyliśmy tam trzy sale: wykładową, korepetycyjną i przeznaczoną do zabawy. W Wieliczce pod Krakowem przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci powstał ogród sensoryczny na świeżym powietrzu. Dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu przygotowaliśmy zaś roczny pakiet edukacyjno-zabawowy.

W 2019 roku akcja również będzie kontynuowana. Więcej szczegółów już wkrótce!