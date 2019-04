Muzeum Wsi Mazowieckiej to cel kolejnej wycieczki podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, przygotowanej w ramach akcji Lepsze Jutro z RMF FM. Wizyta w Sierpcu to prawdziwa podróż do przeszłości: momentami zaskakujące wręcz spotkanie z historią i obrzędami wsi przełomu XIX i XX wieku!

Z wizytą w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu /Joanna Kocot/Piotr Bułakowski /RMF FM