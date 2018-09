Wycieczki do Warszawy i Krakowa, spotkania z ciekawymi osobami, wyjścia do kina, teatru czy do zoo. Oto kilka punktów z programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM, przygotowaliśmy dla wychowanków Domu Dziecka w Inowrocławiu. Zaczynamy w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim.

Rodzinny Dom Dziecka w Inowrocławiu do akcji Lepsze Jutro w RMF FM zgłosiła pani Małgosia. "Przyjaciółka placówki" - jak sama siebie określiła. Jej prośba nie była typowa. Tym razem nie chodziło o remont, dodatkowe wyposażenia, a... wyjazd do kina lub wyjście do restauracji.

Chciałabym zorganizować niespodziankę dla wszystkich dzieci - napisała pani Małgosia. Czy byłaby taka możliwość? MOŻE JAKIŚ WYJAZD DO KINA LUB DO RESTAURACJI, albo bon na zakupy dla wszystkich dzieci.

Zgłoszenie do nas przyszło w święta... Wierzę w MAGIĘ ŚWIĄT Bożego Narodzenia i chciałabym, aby choć na chwilę zagościł uśmiech na ich twarzach - pisała pani Małgosia. Święta dla nich były smutne z daleka od najbliższych.

Pojechaliśmy do Inowrocławia. Spotkaliśmy się z panią Małgosią i jej mężem, którzy Placówkę Opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Śliwaka traktują jak swój drugi dom. Nie tylko odwiedzają tamtejsze dzieciaki, ale i organizują zbiórki, czy akcje wspierające podopiecznych rodzinnego domu dziecka.

Poznaliśmy wychowawców i dyrekcję placówki - bardzo zaangażowanych i oddanych dzieciakom, opowiadający o swoich podopiecznych z nieskrywaną sympatią, ba można wręcz rzec - miłością. To pod ich opieką przez całą dobę - z wyjątkiem godzin, kiedy mają lekcje w szkole - przebywają dzieciaki i młodzież. To grupa chłopców i dziewcząt w wieku od 3 do 17 lat.



Całoroczny program edukacyjno-rozrywkowy

Propozycja zorganizowania comiesięcznych wyjazdów, wycieczek, spotkań i wyjść do kina czy teatru bardzo spodobała się nie tylko wychowawcom, ale przede wszystkim podopiecznym domu dziecka. "Już nie możemy się doczekać" - przyznawali w rozmowie z nami, podkreślać, że w nocy ciężko będzie im zasnąć z wrażenia.



Ważna jest nie tylko różnorodność, ale i cykliczność

Taki całoroczny pakiet zajęć edukacyjno-rozrywkowych - jest ważny zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i seniora - zaznacza zastępca dyrektora MOPS w Krakowie Jolanta Chrzanowska, która pomagała nam w przygotowaniu programu.

Dzieciaki chętnie zmieniają swoje środowisko, myślę nawet, że tęsknią za taką zmianą środowiska, w którym na co dzień wzrastają - podkreśla. Taka zmiana kilka razy w roku jest wskazana.

Tego rodzaju programy edukacyjne są bardzo ważne, bo uczą dzieci czegoś nowego. To nie tylko poznawanie nowych miejsc, spotkania z ciekawą osobą, a także kwestie uspołeczniające, to znalezienia się w innej sytuacji niż na co dzień w placówce wychowawczej, w rodzinie zastępczej czy domu - wyjaśnia Jolanta Chrzanowska.

W tym programie ważna jest nie tylko różnorodność - zwiedzanie stolicy, wycieczka do zoo, wyjście do kina czy teatru - ale także cykliczność. Dzieci z utęsknieniem będą czekać na tę imprezę - przyznaje.

Wystarczy młodym ludziom pokazać, a potem zaszczepić potrzebę wyjścia, zwiedzania. Czym skorupka za młodu nasiąknie - zaznacza z uśmiechem. Te dzieci wyjdą kiedyś z placówki, założą swoje rodziny... będą powielać te zachowania w swoich własnych rodzinach.

Zaczynamy w Warszawie...

Program edukacyjno-rozrywkowy zaczynamy w Warszawie. Na początek zajęcia w Centrum Nauki Kopernik i zwiedzanie Pałacu Prezydenta.



CNK to nietypowa placówka. Tutaj każdy zwiedzający może bez przeszkód dotykać, testować, eksperymentować... To miejsce, które z pewnością spodoba się i dużym, i małym. To z jednej strony wystawy, eksponaty, z drugiej - naukowe pokazy i warsztaty, które pomagają lepiej zrozumieć zjawiska z codziennego życia.

A potem wyjątkowa wizyta w Pałacu Prezydenckim. Tam podopieczni domu dziecka spotkają się z małżonką prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą. Wiemy, że przygotowano dla nich niespodzianki.

Po pełnym emocji dniu, jeszcze obiad i powrót do domu. Kolejny wyjazd w październiku. Z pewnością będziemy im towarzyszyć.

W następnych miesiącach z pewnością nie zabraknie atrakcji sportowych sportowego, bo dzieci z tego domu są pod tym względem wyjątkowo utalentowane. Uczestniczą w różnych zawodach sportowych zarówno w szkole, jak i po za nią. Największym osiągnięciem było wzięcie udziału dwóch dziewczynek - Kingi i Oliwki - w Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Reprezentowały Inowrocław w wojewódzkich finałach zawodów. Ostatecznie 2 maja 2016 roku dziewczynki zagrały najważniejszy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie, który zakończył się zwycięstwem ich drużyny.

Lepsze Jutro z RMF FM. Zaczęliśmy trzy lata temu...

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu. Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza , samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później - odmieniliśmy życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce (w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, w Zagórzu na Podkarpaciu, w Krzczonowicach w Świętokrzyskiem oraz w Olsztynie) dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.



W 2017 roku postawiliśmy na przyszłość i młodych . Dzięki temu pięć szkół w różnych regionach kraju otrzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! Wraz z żółto-niebieskim Radiem pojawiły się one w szkołach w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku.



Pod koniec roku Lepsze Jutro z RMF FM zawitało natomiast do Dębowca : przy wsparciu naszego Radia pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, dzięki któremu z pasji mogą uczynić zajęcie, które pomoże utrzymać rodzinę!

Ruszyliśmy z kolejną edycją akcji Lepsze Jutro z RMF FM



W tym roku projekt Lepsze Jutro z RMF FM będziemy realizować w trzech miejscach:

- w Bogdanówce w Małopolsce , gdzie w remizie Ochotniczej Staży Pożarnej wyremontujemy i wyposażymy salę szkoleniową oraz dwa pomieszczenia edukacyjno-zabawowe;

- w Wieliczce pod Krakowem, gdzie powstanie ogród sensoryczny na świeżym powietrzu przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci;

- oraz w Inowrocławiu. Dla dzieci z jednego z tamtejszych rodzinnych domów dziecka przygotowaliśmy roczny pakiet edukacyjno-zabawowy.