Święty Mikołaj zawitał do dzieciaków z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu. W worku pełnym prezentów ma kilka niespodzianek - w tym bilety do kina i na... koncert Dawida Podsiadły! To świąteczna odsłona całorocznego pakietu edukacyjno-rozrywkowego, jaki przygotowaliśmy w ramach akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM.

Święty Mikołaj u dzieciaków z Inowrocławia /Mateusz Chłystun /RMF FM

