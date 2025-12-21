Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła będą reprezentować Polskę w rozpoczynającym się 28 grudnia Turnieju Czterech Skoczni - zdecydował trener kadry Maciej Maciusiak po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Zabrakło miejsca dla jednego z byłych zwycięzców tej prestiżowej imprezy Dawida Kubackiego.

  • Więcej aktualnych informacji ze świata sportu znajdziesz na stronie RMF24.pl.

Skład na prestiżowy Turnej Czterech Skoczni opublikowano na oficjalnym koncie Polskiego Związku Narciarskiego na platformie X, kilkadziesiąt minut po zakończeniu konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Przypomnijmy, w Szwajcarii Tomasiak był piąty, Wąsek 13., Stoch 18., Kot 27., Żyła 42., a Kubacki 43.

"Tak wygląda skład reprezentacji Polski na startujący w najbliższą niedzielę Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki powalczy z resztą kadry na zawodach PK w Engelbergu" - poinformował PZN.

Turniej Czterech Skoczni

Turniej Czterech Skoczni, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, rozpocznie się w niemieckim Oberstdorfie 29 grudnia (kwalifikacje odbędą się dzień wcześniej). Kolejne etapy zaplanowano w Garmisch-Partenkirchen w Nowy Rok, w Innsbrucku 4 stycznia oraz w Bischofshofen dwa dni później.

Na liście triumfatorów TCS są m.in. Stoch (trzykrotnie), Kubacki, a także obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

Klasyfikacja Pucharu Świata w kokach narciarskich:

1. Domen Prevc (Słowenia)      850 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia)   651

3. Anze Lanisek (Słowenia)     506

4. Philipp Raimund (Niemcy)    500

5. Ren Nikaido (Japonia)       459

6. Felix Hoffmann (Niemcy)     405

7. Stefan Kraft (Austria)      368

8. Daniel Tschofenig (Austria) 356     

9. Jan Hoerl (Austria)         315

10. Stephan Embacher (Austria)  297

...

13. Kacper Tomasiak (Polska)    202      

23. Kamil Stoch (Polska)        110 

25. Piotr Żyła (Polska)          96

33. Paweł Wąsek (Polska)         43   

36. Dawid Kubacki (Polska)       31

37. Maciej Kot (Polska)          28

 


 