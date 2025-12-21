Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła będą reprezentować Polskę w rozpoczynającym się 28 grudnia Turnieju Czterech Skoczni - zdecydował trener kadry Maciej Maciusiak po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Zabrakło miejsca dla jednego z byłych zwycięzców tej prestiżowej imprezy Dawida Kubackiego.

Kacper Tomasiak jest obecnie najlepszym polskim skoczkiem. / PAP/EPA/URS FLUEELER / PAP/EPA

Skład na prestiżowy Turnej Czterech Skoczni opublikowano na oficjalnym koncie Polskiego Związku Narciarskiego na platformie X, kilkadziesiąt minut po zakończeniu konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Przypomnijmy, w Szwajcarii Tomasiak był piąty, Wąsek 13., Stoch 18., Kot 27., Żyła 42., a Kubacki 43.

"Tak wygląda skład reprezentacji Polski na startujący w najbliższą niedzielę Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki powalczy z resztą kadry na zawodach PK w Engelbergu" - poinformował PZN.