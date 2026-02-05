Watykan ogłosił szczegółowy harmonogram uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 2026. Papież Leon XIV zdecydował się na powrót do historycznych tradycji, co wpłynie na przebieg najważniejszych wydarzeń liturgicznych.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wraca do Bazyliki św. Jana na Lateranie.

Papież Leon XIV przewodniczyć będzie wszystkim kluczowym celebracjom Wielkiego Tygodnia.

W lutym papież wznowi wizyty duszpasterskie w rzymskich parafiach.

Jedną z najważniejszych zmian w tegorocznym harmonogramie jest powrót Liturgii Wieczerzy Pańskiej do Bazyliki świętego Jana na Lateranie. To właśnie tam, w Wielki Czwartek po południu, papież Leon XIV odprawi uroczystą Mszę, nawiązując do wielowiekowej tradycji Kościoła. Wcześniej tego dnia Ojciec Święty wraz z kapłanami diecezji rzymskiej odprawi Mszę świętego Krzyżma.

Uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

Program uroczystości przewiduje, że papież będzie przewodniczył wszystkim najważniejszym wydarzeniom liturgicznym. W Niedzielę Palmową Leon XIV poprowadzi liturgię na Placu świętego Piotra. W Wielki Piątek o godzinie 17:00 odbędzie się Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice świętego Piotra, a o 21:15 papież pojawi się na tradycyjnej Drodze Krzyżowej w Koloseum. W Wielką Sobotę o godzinie 21:00 rozpocznie się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej.

Watykan poinformował również o planach duszpasterskich papieża na luty. 15 lutego Leon XIV wznowi wizyty w parafiach diecezji rzymskiej, rozpoczynając od Ostia Lido. W Środę Popielcową, przypadającą w 2026 roku na 18 lutego, papież weźmie udział w procesji pokutnej z Kościoła świętego Anzelma do Bazyliki świętej Sabiny na Awentynie. Od 22 do 27 lutego w Pałacu Apostolskim odbędą się rekolekcje wielkopostne dla Papieża i Kurii Rzymskiej.

Ważne informacje dla pielgrzymów

Zmiany w harmonogramie uroczystości mogą mieć wpływ na organizację wyjazdów do Rzymu, zwłaszcza dla pielgrzymów z Polski. Osoby planujące udział w wydarzeniach powinny zwrócić szczególną uwagę na nowe lokalizacje i godziny celebracji.