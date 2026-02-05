W przedszkolu w Krokowej (woj. pomorskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Dwoje sześcioletnich dzieci trafiło do szpitala po spożyciu trutki na gryzonie - poinformował "Dziennik Bałtycki". Policja i służby ratunkowe natychmiast zareagowały, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Dwoje sześcioletnich dzieci z przedszkola w Krokowej zjadło trutkę na szczury.

Dzieci zostały przewiezione do szpitala w Pucku i są pod obserwacją lekarzy.

W czwartek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej doszło do poważnego incydentu. Dwoje sześciolatków miało zjeść trutkę przeznaczoną do zwalczania gryzoni. Około godziny 14 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zatruciu dzieci niebezpieczną substancją.

Natychmiastowa reakcja służb

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Dzieci zostały przewiezione do szpitala w Pucku, gdzie pozostają pod stałą obserwacją lekarzy. Ich stan zdrowia jest monitorowany.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające, mające ustalić, w jaki sposób trutka na szczury znalazła się w zasięgu dzieci. Sprawdzane są okoliczności zdarzenia oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce. Funkcjonariusze analizują, czy doszło do narażenia zdrowia dzieci i czy zawiodły procedury zabezpieczające niebezpieczne substancje.