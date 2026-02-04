Rywalizacja skoczków na igrzyskach olimpijskich zawsze wzbudza emocje polskich kibiców. Poniżej szczegółowy terminarz walki o medale w skokach na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie rywalizować będą na skoczni w Predazzo.
18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa
19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa
20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa
18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa
20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa
18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa
19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa
19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa
19.00 super team M, 1. seria konkursowa
19.43 super team M, 2. seria konkursowa
20.20 super team M, finałowa seria konkursowa