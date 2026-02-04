Rywalizacja skoczków na igrzyskach olimpijskich zawsze wzbudza emocje polskich kibiców. Poniżej szczegółowy terminarz walki o medale w skokach na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie rywalizować będą na skoczni w Predazzo.

Skoki narciarskie na igrzyskach. Program rywalizacji 7 lutego, sobota 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa 9 lutego, poniedziałek 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa 10 lutego, wtorek 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa 14 lutego, sobota 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa 15 lutego, niedziela 18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa 19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa 16 lutego, poniedziałek 19.00 super team M, 1. seria konkursowa 19.43 super team M, 2. seria konkursowa 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa