Rywalizacja skoczków na igrzyskach olimpijskich zawsze wzbudza emocje polskich kibiców. Poniżej szczegółowy terminarz walki o medale w skokach na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie rywalizować będą na skoczni w Predazzo.

Skoki narciarskie na igrzyskach. Program rywalizacji

7 lutego, sobota

18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa 

19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa 

9 lutego, poniedziałek

19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa 

20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa 

10 lutego, wtorek

18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa 

20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa 

14 lutego, sobota

18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa 

19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa 

15 lutego, niedziela

18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa 

19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa 

16 lutego, poniedziałek

19.00 super team M, 1. seria konkursowa 

19.43 super team M, 2. seria konkursowa 

20.20 super team M, finałowa seria konkursowa