Co z kuszeniem PSL przez PiS i plotkami o przemeblowaniu władzy? Dlaczego po wizycie Donalda Tuska w Kijowie znów nie ma przełomu w trudnych sprawach? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Ludowcy mieli znów otrzymać propozycję, by stworzyć rząd techniczny z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Według PiS za tą ofertą mają stać Amerykanie - podała w czwartek "Rzeczpospolita". Jak na te doniesienia reaguje główna partia koalicji rządowej: Koalicja Obywatelska?

W rozmowie z Dorotą Łobodą z KO zapytamy o to, jakie plany na najbliższe miesiące ma rząd.

W Sejmie w przyszłym tygodniu mają ruszyć prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Dorotę Łobodę zapytamy, czy w koalicji znajdzie się większość dla projektu. Czy i tym razem PSL zablokuje projekt?

