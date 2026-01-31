Domen Prevc po raz kolejny potwierdził swoją dominację w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W niemieckim Willingen Słoweniec odniósł swoje dziesiąte zwycięstwo w sezonie, wyprzedzając rywali z dużą przewagą. Najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł, zakończył rywalizację na 28. miejscu.

/ Swen Pförtner / PAP/EPA

Domen Prevc odniósł dziesiąte zwycięstwo w sezonie i dziewiętnaste w karierze.

Słoweniec wyprzedził Ren Nikaido (Japonia) i Karla Geigera (Niemcy).

Aleksander Zniszczoł był najlepszym z Polaków, zajmując 28. miejsce.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nie zwalnia tempa. W Willingen Słoweniec zdeklasował konkurencję, odnosząc swoje dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie i dziewiętnaste w karierze.

Prevc wyprzedził drugiego Ren Nikaido z Japonii aż o 22 punkty. Na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Karl Geiger, który stracił do zwycięzcy 26,4 pkt.

Słabszy występ Polaków

Najlepszym z reprezentantów Polski był Aleksander Zniszczoł. Po pierwszej serii zajmował 19. miejsce, jednak słabszy skok w finale sprawił, że ostatecznie uplasował się na 28. pozycji, tracąc do Prevca 94,8 punktu.

Pozostali Polacy nie zdołali awansować do drugiej serii. Dawid Kubacki zajął 34. miejsce po skoku na odległość 116 m, Maciej Kot był 40. (115 m), Klemens Joniak 48. (103 m), a Piotr Żyła 49. (85,5 m).

