Skoczkowie narciarscy Domen Prevc i jego siostra Nika będą chorążymi reprezentacji Słowenii podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Oboje są liderami klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Domen i Nika Prevc / Eibner-Pressefoto/Memmler / PAP/DPA

Słoweński Komitet Olimpijski wybrał rodzeństwo Nikę i Domena Prevców na chorążych podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Oboje są liderami klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich.

W igrzyskach w Pekinie 2022 Słowenia zdobyła siedem medali, w tym złote w skokach narciarskich - indywidualnie (Ursa Bogataj) i drużynowo (w składzie m.in. Peter Prevc).

20-letnia Nika Prevc zgromadziła w dotychczasowych zawodach cyklu 2025/26 1936 punktów i dystansuje Japonkę Nozomi Maruyamę - 1450 oraz Austriaczkę Lisę Eder - 1133.

Domen Prevc "wyskakał" 1614 pkt. Za nim plasują się Japończycy Ryoyu Kobayashi - 989 oraz Ren Nikaido - 921. 26-letni Domen Prevc triumfował też w tym sezonie w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni i został mistrzem świata w lotach.

W poprzednich zimowych igrzyskach, w Pekinie w 2022 roku, reprezentacja Słowenii - licząca 42 osoby - zdobyła siedem medali medal. Złote przypadły im w skokach narciarskich - indywidualnie Urse Bogataj i drużynie mieszanej, w składzie m.in. z Peterem Prevcem, starszym bratem Niki i Domena. Z kolei Peter i Cene Prevcowie byli w składzie męskiego zespołu, który uplasował się na drugim miejscu.

Słoweńcy po raz pierwszy zaprezentowali się w zimowych igrzyskach w Albertville w 1992 roku, gdzie nie stanęli na podium. Podobna sytuacja miała miejsce w Nagano (1998) i Turynie (2006). Łącznie mają na koncie w dziewięciu startach 24 medale: cztery złote, osiem srebrnych i 12 brązowych.